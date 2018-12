Dominika Peczynski + FÖLJ

Dominika en månad efter bröllopet: ”Skulle gärna göra om det”

Peczynski om kärleken till maken Anders Borg

NÖJE 17 december 2018 21:31

Det har bara gått lite mer än en månad sedan bröllopet.

Men Dominika Peczynski skulle inte ha något emot att säga ”ja” till Anders Borg en gång till.

– Jag skulle gärna göra om det snart, men man kanske måste vänta mer än en månad innan man förnyar sina löften och ställer till med nytt jättekalas, säger hon till Nöjesbladet.

Det var i början av november som artisten och pr-kvinnan Dominika Peczynski, 48, gifte sig med före detta finansministern Anders Borg, 50, vid en ceremoni i Judiska församlingen i Stockholm.

Många vänner fanns på plats för att hylla brudparet, som Fredrik Reinfeldt, Carl Bildt, Ulf Kristersson och Dominikas Army of Lovers-kollega Alexander Bard.

Nu har det gått lite mer än en månad sedan bröllopet och vi träffar Dominika på en restauranginvigning i Vasastan som hon håller i. Hon förklarar att tiden efter bröllopet har känts lite tom.

– Allt känns bra. So far so good, ingen skilsmässa. Men jag har lite post wedding blues, det känns lite tomt efter en sådan stor anspänning. Jag skulle gärna göra om det snart, men man kanske måste vänta mer än en månad innan man förnyar sina löften och ställer till med nytt jättekalas, säger hon och skrattar.

Tycker du att det känns annorlunda att vara gift mot att ”bara” vara sambo?

– Att säga ”min man”, det gjorde jag redan innan, det gör man väl när man börjar ses. Men att det skulle kännas så väldigt annorlunda, nej faktiskt inte. Jag tycker nog att det var lika bra innan. Vi var jättekära före bröllopet och vi är fortfarande kära. Vi är faktiskt djupt förälskade och det är inte alla som är det efter fyra år, men vi är det. Vi är superförälskade! Anders är så bra, han springer runt här på restaurangen och hjälper till och ser efter så att alla har det bra. Jag tycker det är så jävla fint.

Har ni något knep för att få kärleken att hålla?

– Man får acceptera att man är individer, man får respektera varandras yrkesliv och likheter och olikheter. Man får bestämma sig för att inte störa sig på att den ena vill gå åt höger när den andra vill gå åt vänster. Man får helt enkelt inte störa sig på bagateller.

Har den insikten kommit med åldern?

– Ja, så är det. Man bestämmer sig för att den här personen ska jag leva med och förhoppningsvis är det ömsesidigt, alltså att den personen accepterar mig för den jag är. Det är ett moget beslut. Han hänger med mig på mina grejer och jag hänger med på hans. Vi tar hand om varandra. Jag kommer aldrig ha koll på vad reporäntan ska vara, det får han göra...

Hur var bröllopsresan?

– Vi åkte till Tel Aviv det är ju helt underbart och mysigt där. Det är som Miami Beach och väldigt hippt. Vi har varit där tre gånger tillsammans och det är alltid fantastiskt.

Du lade ut en bild på Facebook på er från bröllopet med alla era barn. Den var väldigt fin.

– Tack, det funkar bra med alla barnen. Det var lite rörigt, men nu funkar det jättebra, och att man gifter sig, då blir det på riktigt.



1 av 2 | Foto: FACEBOOK Dominika Peczynski och Anders Borg under förlovningsresan till Rom.

Vad ska ni göra i jul?

– Vi ska fira på Kanarieöarna med plastgran.

Anders ansluter till oss och de ska åka hem eftersom Dominikas son Harry inte kan somna med barnvakten.

Dominika säger att hon är väldigt kär och lycklig. Vi antar att du håller med?

– Ja, absolut!

Dominika har barnen Harry, 7, och dottern Hannah, 18, från tidigare relationer medan Anders har barnen Ludvid, 21, Hanna, 17, och Sarah, 17, från äktenskapet med Susanna Ölander.

Stjärnorna som gift sig 2018 01:01

LÄS OCKSÅ Dominika Peczynskis sorg efter bröllopet med Anders Borg

LÄS OCKSÅ Bröllopslycka för Borg och Peczynski

LÄS OCKSÅ Dominika Peczynskis vilda möhippa: ”Började gråta”

17 december 2018 21:31