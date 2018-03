Hugh Grant + FÖLJ

Hugh Grant har blivit pappa igen

Tredje barnet med svenska tv-producenten

Hugh Grant har blivit pappa igen – med svenska Anna Eberstein.

Och det är exflickvännen Elizabeth Hurley som avslöjar nyheten.

– Han fick en till förra veckan. Han har fem. Han var över 50 när han fick dem alla, säger hon i en amerikansk pratshow enligt the Sun.

Hugh Grant, 57, och svenska tv-producenten Anna Eberstein, 35, har fått sitt tredje gemensamma barn.

Nöjesbladet var först med att avslöja att paret väntade barn i januari och nu har alltså den lilla kommit.

Det är Hugh Grants exflickvän Elizabeth Hurley, 52, som avslöjar den glada nyheten, uppger flera brittiska medier.

Elizabeth Hurley passade också på att påpeka att Hugh Grant nu har totalt fem barn och att han fått dem alla efter att han fyllt 50.

”Faderskapet har förbättrat honom”

Hurley medverkade i pratshowen ”Watch what happens Live with Andy Cohen” och fick frågan om hon var förvånad över mängden barn Hugh Grant hade fått när hon svarade:

I intervjun fortsätter Hurley att skämta om sin expojkvän och faderskapet.

– Att få dessa barn har förvandlat honom från en mycket miserabel person till en ganska miserabel person. Det har förbättrat honom. Han har klivit upp för skalan, säger hon till Andy Cohen och brister samtidigt ut i skratt, uppger Daily Mail.

Foto: AP Hugh Grant och svenska Anna Eberstein

