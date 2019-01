Bonde söker fru + FÖLJ

Tv-bondens lycka – förlovad med nya kärleken: ”Man gifter sig bara en gång”

avBenjamin Andrée

NÖJE 13 januari 2019 23:53

Erik Bäckman sökte och fann kärleken i ”Bonde söker fru” - men det sprack.

Då träffade han den stora kärleken på Instagram och har nu förlovat sig.

– Det kan inte bli bättre. Det här är helt rätt tjej för mig och vi är jättelyckliga, säger han till Nöjesbladet.

Tv-bonden Erik Bäckman, 23, sökte kärleken i ”Bonde söker fru” 2016 - och fann den in brevskrivaren Linnea Åberg.

Paret flyttade ihop och planerade att skaffa familj. Men kärleken blommade ut och de gick skilda vägar i november 2017.

"Livet kan ta overkliga vändningar. Jag och Linnea har bestämt oss för att gå skilda vägar efter en tid fylld med kärlek, glädje och vänskap", kommenterade tv-bonden uppbrottet i sociala medier.

I somras träffade han kärleken på nytt i fem år yngre Vilma Nilsson. Parets första kontakt var via Instagram.

– Jag fick en notis att jag fått en ny följare och gick in och tittade. Då tyckte jag att hon var väldigt söt och började följa henne tillbaka. Och på den vägen är det, säger han till Nöjesbladet.

Oxfilé på första dejten

Tv-bonden minns inte vem som tog första steget till en träff men han minns vad de gjorde på dejten.

– Jag lagade en trerätters middag till henne hemma hos mig. Jag minns inte vad förrätten var men vi åt oxfilé med rödvinssås, potatis och rotfrukter i ugn. Till efterrätt lagade jag creme brulée.

Under hösten har kärleken spirat och ett par dagar innan jul friade Erik till Vilma under spektakulära former.

Paret har ett gemensamt intresse i jakt och det hela skedde när de var ute i naturen.

– Vi var ute och skulle skjuta med våra bössor på ett fint ställe uppe på ett berg där man har en sjö med lite öar som utsikt.









1 av 3 | Foto: Privat Erik Bäckman och Vilma Nilsson.

– En kompis hjälpe mig med att släppa ut duvor när jag friade. Vilma stod rätt länge och bara gapade och visste inte riktigt vad hon skulle säga. Hon fick sig en rejäl chock. Men hon svarade ja.

Hur känns det nu?

– Det kan inte bli bättre. Det här är helt rätt tjej för mig och vi är jättelyckliga. Jag vill nog påstå att jag var rätt säker på att hon skulle svara ja men man vet ju aldrig, säger han.

Väntar med vigseln

Turturduvorna har inte spikat datum för bröllopet än - men det lär dröja.

– Vi vill slå på stort för man gifter sig bara en gång. Men Vilma vill ha alla sina barn innan hon gifter sig så att de kan vara med på bröllopet. Hon vill ha minst tre barn så det kan ju ta tid. Det har alltid varit en dröm för mig med att ha flera barn.

Så ni jobbar på det för fullt?

– Haha, ja det kan man väl säga men vi tar det lite som det kommer. Vilma är ju fem år yngre så hon är inne på sista terminen på gymnasiet, så hon måste ju gå ut skolan innan vi planerar något sånt.

Så gick det sen för våra favoritbönder 01:20

LÄS OCKSÅ ”Bonde söker fru”-paret har gjort slut – igen

LÄS OCKSÅ Efter ”Bonde söker fru” – väntar barn med nya kärleken

LÄS OCKSÅ ”Bonde söker fru” 2018 – så gick det sen

13 januari 2019 23:53