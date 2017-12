Åtta filmer som kan göra upp om Guldbaggens publikpris

Omröstningen om Guldbaggens publikpris är i full gång.

Den 4 januari startar en andra omgång, med de åtta filmer som har fått flest röster.

Här är mina åtta kandidater.

Det har varit ett lite konstigt år för svensk film.

När det nu är dags att summera, blir det plötsligt svårt att ”bara” åtta filmer går till en andra omgång i Aftonbladets och Svenska Filminstitutets omröstning om Guldbaggens publikpris.

Under ett halvår var det i princip bara en enda film, ”Sameblod”, som kunde kallas för en publikframgång. Kanske ”Måste gitt” också, på en lite lägre nivå.

Sedan kom ”The square”, ”All inclusive” och, framför allt, ”Solsidan”.

Den sistnämnda oerhört publikfriande succéfilmen, baserad på tv-serien, är väldigt nära att platsa bland mina åtta favoriter. Där i närheten finns också ”Småstad”, ”Exfrun”, ”Kim – Den skalliga primadonnan”, ”Jordgubbslandet” och ”Superswede”.

Bra år för svensk film

Även om det bara var ett fåtal filmer som lockade den breda biopubliken, var det kvalitetsmässigt ett bra år för svensk film.

Här är mina åtta favoriter i år, i alfabetisk ordning:

”All inclusive”. Karin Fahléns dramakomedi om mor (Suzanne Reuter ) och döttrar (Liv Mjönes , Jennie Silfverhjelm ) på äventyrlig charterresa till Kroatien, hade en lyckad mix av allvar och humor.

”Borg”. Sverrir Gudnason och Shia LaBeouf glänser så mycket som tennisstjärnorna Björn Borg och John McEnroe , att en 37 år gammal match mellan dem åter blir spännande.

The Square vann guldpalm

”Citizen Schein”. Dokumentären om Svenska Filminstitutets grundare Harry Schein (1924-2006), en så kallad kulturman långt innan uttrycket fanns, är också en bra tidsskildring av ett Sverige som inte längre finns.

”I called him Morgan”. Kasper Collins dokumentär om jazztrumpetaren Lee Morgans (1938-1972) tragiska öde finns med på nästan varenda amerikansk filmkritikers topplista.

”Måste gitt”. Can Demitras övertygar stort som förortskillen som slår sig fram i Stockholms kulturvärld, något som resulterar i många dråpliga händelser.

”Sameblod”. Amanda Kernells debut är en både viktig film om hur Sverige en gång i tiden behandlade samerna och en gripande historia om en ung kvinnas försök till frigörelse.

”The Nile Hilton incident”. Tarik Salehs thriller där Fares Fares spelar en polis i Kairo som dras in i ett mordfall som leder rakt upp i landets allra högsta kretsar, gjorde större succé utomlands än i Sverige.

”The square”. Ruben Östlund s satir om konstvärlden vann Guldpalmen i Cannes och tog storslam på Europeiska filmprisets gala. Ligger bra till för att bli Oscarsnominerad. Och alltihop är välförtjänt.

