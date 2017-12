Sanningen i Mandelmanns – som tittarna inte får veta

Foto: Cecilia Möller/TV4 Paret Mandelmann.

På tisdagskvällen fick tittarna besöka makarna Mandelmann mitt i julstöket.

Men programmet spelades in redan i november – och förra året.

– Det kommer kännas juligt utan att hyra in snökanoner, säger Marie Mandelmann till Expressen .

”Mandelmanns jul” är ett specialprogram, som TV4 sände på tisdagskvällen.

I programmet är julförberedelserna i full gång. TV4 skriver i programbeskrivningen att julen står för dörren.

”Julklappar ska tillverkas, djuren ska få lite extra gott att äta och julmaten ska lagas. Sedan bjuder de in grannar och andra som hjälpt till på gården på julfrukost", står det bland annat att läsa.

Spelades in förra året

Men programmet spelades in redan i november. Vissa scener spelades till och med in förra året, skriver Expressen. Detta för att ge illusionen av att programmet spelas in dagarna före jul.

– Vi spelade in lite grann mot slutet av november och sedan en del scener från förra året också. Alltså bara landskapsbilder. Det blir snö, absolut. Det kommer kännas juligt utan att hyra in snökanoner, säger Marie Mandelmann till tidningen.

Hon förklarar också hur familjen brukar fira jul tillsammans.

– Vi brukar göra så att vi förbereder tillsammans en stor julfrukost och sedan bjuder vi in vänner och bekanta. Det är drop-in från klockan nio och sedan brukar de sista gå vid tre, fyra-tiden på eftermiddagen. Sedan städar vi undan och börjar förbereda inför kvällen då vi har det mysigt med de som är hemma. Eller så får vi ha det mysigt tillsammans med djuren.

