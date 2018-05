Stellan Skarsgård om sorgen efter Hans Alfredson: ”Hasse var viktig för mig”

… att ”Kraftidioten”, norsk actionfilm med honom, nu blir USA-film med Liam Neeson i samma roll:

– Det är samma regissör, Hans Petter Moland. Vi är ju vänner, jag har sagt att jag tycker fan han kunde ha gjort den på engelska från början. Men blir kul att se vad han kan göra med större resurser. Och jag gillar Liam Neeson.

… nya ”Mamma Mia: Here we go again”, som har premiär i sommar:

– Det är ovanligt, men väldigt kul, att man gör en uppföljare till en film tio år senare med samma skådespelare. Det var väldigt kul att träffa dem igen. Men det känns som att de har strukit ned mina sångprestationer, vet inte om det är något kvar…

… nya HBO-serien ”Tjernobyl”, under inspelning just nu:

– Jag får inget säga, men jag gör det ändå… det är en femtimmars miniserie om Tjernobyl-katastrofen 1986. Johan Renck regisserar, Jared Harris, Emily Watson och jag har de största rollerna. Jag spelar en minister som ska hantera olyckan efteråt.