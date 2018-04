Dakota Fanning + FÖLJ

Hollywoodstjärnan: ”Jag grät hysteriskt när det var över”

NÖJE 19 april 2018 23:01

HOLLYWOOD. Dakota Fanning var bara sex när hon spelade mot Sean Penn i ”I am Sam”.

Nu är hon 24 och redan veteran i branschen.

– Det är pinsamt att se tv-intervjuerna från det jag var liten, säger skådespelerskan som nu är aktuell i miniserien ”The alienist”.

Samma inställning har inte hennes fyra år yngre syster, Elle Fanning, som också är skådespelerska. På instagram berättar hon hur hon brukar titta på Dakotas gamla tv-framträdanden.

– Tydligen kollar hon på dem hela tiden. Det gör inte jag, säger Dakota när hon tar emot i en provisorisk tv-studio i Beverly Hills.

Det är lite märkligt att träffa Dakota. Det känns som om hon med filmer som ”Man on fire” med Denzel Washington och ”Världarnas krig” med Tom Cruise vuxit upp inför våra ögon.

Samtidigt går det inte att låta bli att imponeras av henne. Och då inte bara för att hon till skillnad från många andra barnstjärnor nu lyckats skapa en karriär som vuxenskådis. Hon verkar också väldigt opåverkad av framgången.

– Tycker du? Vad roligt, säger hon och ler.

– Jag känner mig bekväm här. Jag försöker vara så öppen jag kan. Ibland begränsar man sig för att inte missförstås. Men då känner jag samtidigt att jag missar mycket, inte minst när det gäller att möta nya personer eller lära sig nya saker.

Kvinnlig frigörelse

”The alienist”, som bygger på Caleb Carrs roman, kallar hon ett sätt att få lära sig den nya tv-världen.

– Jag medverkade visserligen i serien ”Taken”, men då var jag åtta och spelade bara i de fyra sista avsnitten. Här fick jag vara med från start.

”The alienist” är inte bara en thriller om en lustmördare som vid sekelskiftet plågar New York. Det är också en story om kvinnlig frigörelse.

– Jag spelar Sara Howard. Hon var den första kvinnan inom New York-polisen.

Under jakten på den gärningsperson som förgriper sig på prostituerade pojkar får Sara utökade befogenheter.

– Hon blir liksom detektiv på sitt eget sätt.

Dakota kallar Sara en tidig feminist.

– Hon är inte gift, hon vill inte bli gift, hon har inga barn och söker inte barn. Det var något väldigt ovanligt på den tiden och i sociala cirklar stod hon långt från sina jämnåriga.

Det innebär inte att serien saknar romantik.









1 av 3 | Foto: Rob Latour/Deadline/REX Dakota Fanning.

Nio resväskor

Hennes två närmaste medutredare är kriminalpsykologen Lazlo Kreizler och tidningsillustratören John Moore, som spelas av Daniel Brühl (”Rush”) och Luke Evans (”Beauty and the beast”). Under resans gång fördjupas rollfigurernas relationer.

– Jag visste att Luke och Daniel var skickliga. Men jag hade ingen aning om hur vi skulle funka utanför jobbet. Sånt är extremt viktigt när man är tillsammans så mycket.

– Men jag hade tur. De gillar att ha kul och vi hade väldigt roligt ihop.

Inspelningen skedde i Budapest och pågick i sju månader.

– Jag hade aldrig spelat en rollfigur lika länge förut, säger Dakota som hade nio fullpackade resväskor med sig till den ungerska huvudstaden.

– Jag lockades av tidsperioden som serien utspelas under. Det känns inte som om vi sett så mycket av den på film eller tv.

Grät hysteriskt

Med facit i hand uppger hon att hon är glad att hon inte levde på den tiden.

– En het, ungersk sommareftermiddag är det inte kul att gå i långärmat och korsett.

Ändå är hon glad att genomgick äventyret.

– Innan vi började var jag nervös. Jag hade aldrig varit hemifrån så länge förut. Men jag bodde i en lägenhet i Budapest och älskade varje minut av det.

Hon skrattar och det låter som om det här är något hon redan lagt till erfarenheterna av sånt hon tycker är pinsamt.

– På slutet ville jag inte ens dra. När det var dags att åka hem grät jag hysteriskt.

FAKTA Dakota Fanning om: sina tv-vanor: – Jag ser ”Game of thrones” och älskar ”Homeland”. Mitt skämmiga nöje är ”Real housewives”. tiden som barnskådis: – Jag förstod vad jag gjorde. För mig var det en rolig lek men jag insåg att jag gjorde något som inte bara var på låtsas. sin lillasyster, Elle, som också är i branschen: – Vi pratar inte mycket jobb. Men det är fint att hon gör samma saker för hon vet precis vad det det handlar om och vi behöver inte förklara något för varandra. LÄS MER

FAKTA Det här är Dakota Fanning: Namn: Hannah Dakota Fanning Ålder: 24. Född: I Conyers i delstaten Georgia. Bor: Lägenhet i New York. Familj: Pojkvännen Henry Frye. Yrke: Skådespelerska. Förmögenhet: Uppges vara god for 130 miljoner kronor. Debut: Dakotas första tv-jobb var ett gästinhopp i ”Cityakuten” när hon var sex. Hon var lika gammal när hon långfilmsdebuterade i ”I am Sam”, dramat som gav Sean Penn en Oscarsnominering. Kända filmer: ”Man on fire”, ”Världarnas krig” ”Sweet home Alabama”, ”Twilight: new moon” ”Uptown girls”. Aktuell: Med miniserien ”The alienist”. På gång: Dyker snart upp i nyinspelningen av ”Oceans 8”. LÄS MER

LÄS OCKSÅ Tjusig och makaber seriemördarjakt i kostymthrillern ”The alienist”

19 april 2018 23:01