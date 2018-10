Swedish House Mafia + FÖLJ

Arrangörernas varning till Swedish House Mafia-fansen

NÖJE 27 oktober 2018 14:44

Efter att biljetterna gått åt på nolltid ger Swedish House Mafia fansen ännu fler chanser att se dem på hemmaplan i vår.

Samtidigt går arrangörerna Live nation ut med en varning till alla fans.

Först annonserades en extraspelning på fredagen och nu bokar arrangören Tele2 Arena även på torsdagskvällen. Det betyder tre spelningar med dj-trion, 2, 3, och 4 maj.

Det var i måndags som Axwell, Steve Angello och Sebastian Ingrosso avslöjade sina planer på en arenakonsert i Stockholm.

– När vi tre är tillsammans så händer det något. Det är någon magisk krydda som inte går att tillverka, det är bara något som händer, sade Axwell då.

Inför biljettsläppet i lördags gick arrangörerna Live nation ut med en varning till alla som ska köpa biljetter.

De rekommenderar fans att gå via de auktoriserade biljettåterförsäljarna, i detta fall livenation.se och Tele2 arenas biljettsystem axs.com, i stället för att köpa i andra hand.

Foto: TT Swedish House Mafia.

Live nation menar bland annat att det finns uppenbara risker om man går via andra säljare.

Enligt Kristoffer Åkesson på Live nation har intresset varit stort inför lördagens biljettsläpp.

– Detta gör att det är extra viktigt att hålla koll på var man köper biljett. Vi som arrangör kan aldrig garantera biljettens giltighet eller existens om man köper en biljett av någon annan än den auktoriserade återförsäljaren, säger han till Nöjesbladet.

Bland annat riskerar man att betala överpriser och det finns inte heller någon garanti för att biljetterna är giltiga efter att de sålts flera gånger.

Swedish House Mafia bildades 2008 och har släppt två album: "Until one" (2010) och "Until now" (2012). De splittrades 2013 efter en spelning på festivalen Ultra i Miami, USA – där de sedan återförenades i våras.

Biljetterna till alla konserterna är släppta.

FAKTA Nackdelar med att köpa biljetter i andra hand (enligt Live nation) – Du riskerar betala överpriser – långt mycket mer än det pris som står på biljetten – Arrangörerna Live Nation kan inte garantera att biljetterna är giltiga, eller att de inte sålts flera gånger. – Arrangörerna kan inte garantera att biljetterna faktiskt levereras. - Man får inte heller ta del av viktig information kring evenemanget under perioden fram till konsert. LÄS MER

Svenska artisterna som legat etta på Billboard Hot 100 00:26

LÄS OCKSÅ Världens största ickenyhet

LÄS OCKSÅ Glädjebeskedet: Swedish House Mafia återförenas

LÄS OCKSÅ ’Jag avskyr Gunilla!’

27 oktober 2018 14:44