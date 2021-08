”Soldoktorn”, Graaf, Ajax och Montazami i ny realityserie

Aftonbladet avslöjar: Här är deltagarna i svenska ”The Island”

helskärm Lisa Ajax och Magdalena Graaf bekräftas som deltagare i nya realityserien.

Vad händer om man sätter ”Soldoktorn”, Maria Montazami och Magdalena Graaf på en öde ö?

Det kommer vi få reda på i det nya överlevnadsprogrammet på Kanal 5 och Discovery.

– Vi är väldigt stolta över våra modiga och helt fantastiska deltagare som kastar sig utanför bekvämlighetszoner för att testa sina gränser, säger Aron Gabrielsson, exekutiv producent på Discovery.

Magdalena Graaf, 45, gick nyligen ut och berättade att hon snart kommer att försvinna från sociala medier.

”Mitt livs äventyr väntar... (inte, inte åka båt över Atlanten). Tuffare än så faktiskt”, skrev hon på Instagram.

Kändisar på en öde ö

Enligt uppgifter till Aftonbladet handlar det om en svensk variant av överlevnadsprogrammet ”The Island” som tidigare sänts i TV4 och SVT där en grupp män och kvinnor lämnas ensamma på en ö i Stilla havet endast utrustade med filmkamera och kläderna de har på sig. Det kommer inte att förekomma några tävlingar. Istället ska de som deltar helt enkelt bara försöka överleva under extrema former.

Även Hollywoodfrun Maria Montazami, 55, tv-läkaren Mikael ”Soldoktorn” Sandström, 63, skidåkaren Thomas Wassberg, 65, och artisten Lisa Ajax, 22, ska vara klara för programmet enligt Aftonbladets källor. Discovery bekräftar nu att samtliga namn kommer att delta.

helskärm Thomas Wassberg, Maria Montazami och Mikael Sandström.

Baserat på ”The Island”

Aron Gabrielsson, exekutiv producent på Discovery Networks Sweden, berättar att ett överlevnadsprogram baserat på ”The Island” kommer att spelas in.

– Vi är väldigt stolta över våra modiga och helt fantastiska deltagare som kastar sig utanför bekvämlighetszoner för att testa sina gränser på en bildskön, men helt isolerad ö. Vad händer när människor av i dag blir strandsatta på en öde ö? Hur klarar vi oss utan modern teknik och i jakten på vatten, mat, att göra upp eld och bygga skydd för natten? säger Aron Gabrielsson.

Det hela kommer att spelas in på en öde ö i Stilla havet. Till skillnad från många andra realityprogram så spelar deltagarna själva in mycket av materialet. Det kamerateam som finns på plats lever under samma förutsättningar som deltagarna. På så vis blir alla en del av äventyret och experimentet.

Thomas Wassberg om programmet

Thomas Wassberg är en av deltagarna ser fram emot att få testa sig själv ordentligt.

– Det känns som ett intressant äventyr utan tävlingsmoment eller utslagningar, och där det i stället helt enkelt gäller att vara en grupp, att överleva och att lösa mat och vatten utan givna förutsättningar. Det känns väldigt spännande, säger Thomas Wassberg.

Inspelningarna drar igång nu i augusti. När det sänds är ännu oklart.

