Alba August: Glömmer att jag är gravid på scenen

Född 1993 i Köpenhamn. Bor i Stockholm.

Debuterade som skådespelare i sin pappa Bille Augusts film ”En sång för Martin” från 2001.

Har sedan dess medverkat i produktioner som ”Den allvarsamma leken” (som regisserades av mamma Pernilla August), ”Unga Astrid”, ”The rain”, ”Quick, ”Orca”, ”Alla utom vi”, ”Händelser vid vatten” och ”Stockholms blodbad”.

Debuterade som artist 2020. Första albumet ”I still hide” kom året därpå. I somras spelade hon bland annat på Way Out West.

Aktuell med ”Closer” på Stockholms stadsteater där hon spelar mot Helena af Sandeberg, Pablo Leiva Wenger och Johan Rheborg. Är en av deltagarna i höstens omgång av ”Så mycket bättre”, som spelades in i somras.