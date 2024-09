Han blev så paff att han nästan tappade sin heroinspruta

1. ”Rap är ingen konst” (låt, H Self)

Att den svenska americana-artisten skulle tolka rapparen Yasin på sitt nya album stod inte i några horoskop om 2024. Den är dessutom lysande. Alla textrader, från ”jag fick en shout-out från Hasse Aro” till ”två av mina vänner tänkte skjuta på varandra för en kund”, passar för övrigt den plockande gitarren och banjon kusligt bra. Covern visar, för tusende gången, att avståndet mellan country, folk och rap ofta är obefintligt.

2. Rosalía (artist)

På önskelistan över artister på svenska festivaler nästa år står Rosalía fortfarande högst upp. Hon är aktuell med singeln ”Omega”.

3. ”Alone” (låt, The Cure)

När The Cure, som Liam Gallagher träffande nog kallar för The Moths, släpper sin första nya låt på 16 år känns det som att fansen har fått producera musiken. The Cure låter nästan mer The Cure i dag än för, säg, 35 år sedan. Och det låter bra.