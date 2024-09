”Våra bästa år”-stjärnan död

Var med i 4 200 avsnitt av kända såpoperan

”Våra bästa år”-stjärnan Drake Hogestyn är död.

Det rapporterar amerikanska medier.

Drake Hogestyn är mest känd för att ha spelat rollen John Black i serien ”Våra bästa år”.

Han var med i hela 4 200 avsnitt av den folkkära såpoperan, enligt TMZ.

Dog efter en tids kamp mot cancer

Skådespelaren dog efter en tids kamp mot cancer, uppger hans familj i ett uttalande.

”Det är med tunga hjärtan vi meddelar Drake Hogestyns bortgång. Han ställdes inför livets största prövning när han fick bukspottkörtelcancer men han mötte utmaningen med otrolig styrka och beslutsamhet. Efter en otrolig kamp somnade han fridfullt in omgiven av sina nära och kära”, skriver de.

”Vi kommer att älska och sakna honom ’all the days of our lives’”.

Hogestyn blev 70 år gammal.