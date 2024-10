Produktionen ryter till mot deltagarna under parceremonin – flera gånger

SPOILERVARNING • Utslagen deltagare sitter ensam på trottoarkant

Publicerad 20.10

PLAYA NIX, MEXIKO. Starka känslor, tårar och bråk – eller?

Snarare hundra miljoner omtagningar, en jamande katt och tillsägningar om att deltagarna ska vara tysta.

En parceremoni i ”Paradise hotel” kan vara extremt långtråkig att titta på i verkligheten.

Så här går inspelningen till steg för steg.

Aftonbladets team var 30 minuter sena till inspelningen av den tredje parceremonin i ”Paradise hotel”.

Men det gjorde inte så mycket eftersom programledaren Rebecca Stella, 38, precis börjat säga ett av kvällens många ”Det har blivit dags för parceremoni”.

På tv är det ikoniska inslaget i realityprogammet förhållandevis rappt med dramatiska scener i slowmotion och rafflande musik. Men i verkligheten kan en parceremoni ta cirka 2,5 timmar att spela in.

I efterhand berättade dock storspelaren Diana Moseni, 31, att vi haft otur då en tidigare parceremoni var betydligt mer spännande och dramatisk med både skrik och gråt. Av allt att döma syftar hon på förra ceremoni där Victoria Engström, 22, åkte ut.

expand-left helskärm Rebecca Stella under inspelningen av säsongens tredje parceremoni.

Väntan, väntan och väntan

Under inspelningen görs massor av omtagningar där alla måste vara knäppttysta mellan gångerna. Mycket tid går åt till en enda aktivitet: Att vänta.

Just den här kvällen åkte ”PH”-debutanten Emilia Bengtsson, 25, ut. Detta efter att ha kommit in i huset utan att ha några band till de andra deltagarna, vilket alltid innebär en stor risk för att åka ut på första parceremonin under odramatiska former.

Inslaget som Aftonbladet har bevakat spelades in i början av mars tidigare år. Så här gick inspelningen av parceremonin i ”Paradise hotel” till – steg för steg.

expand-left helskärm Bakom kamerorna under inspelningen av ”Paradise hotel”.

Det har blivit dags för parceremoni!

21.00 - 21.30: Diverse förarbete inför inspelningen. Rebecca Stella spelar in ett intro och säger sedan den kända frasen ”Det har blivit dags för parceremoni” många gånger i flera tagningar. Runt elva personer jobbar bakom kamerorna och ytterligare personer i kontrollrummet. Produktion har riggat upp sju kameror och en krankamera.

Rebecca Stella är på gott humör och hälsar glatt. Mellan tagningarna sätter hon på sig sina crocs. De stora vågorna från Stilla havet precis intill dånar in över inspelningsplatsen.

21.39: En person i produktionen torkar stolarna där de manliga deltagarna ska sitta. Kamerorna ställs in mot stolarna och förberedelser görs inför att deltagarna ska komma in.

21.41: De manliga deltagarna går in och sätter sig, ett moment som görs om flera gånger.

21.46: En katt jamar någonstans i buskarna.

expand-left helskärm Den jamande katten kanske är samma kisse som Victoria Engström, 22, såg under den andra parceremonin?

21.48: Några deltagare börjar småprata och får en tillsägelse av produktionen. ”Hörrni, inte prata grabbar”. Emil Renmarker, 23, ber Fredrik ”Fimpen” Olsson, 28, kolla om han har svett på läppen, eller kanske en snorkråka i näsan. De utbyter uttråkade blickar.

21.50: Renmarker och Olsson fortsätter prata med varandra och får en tillsägelse igen. Personen i produktion ger ifrån sig en irriterad suck och viskar något till sin kollega.

21.51: De kvinnliga deltagarna går in och ställer sig på rad, sedan får de gå ut igen. Produktionen passar på att ge en till påminnelse: ”Inget snack!”.

21.54: Deltagarna kommer in igen och ställer sig på rad. Någon vrider lite på sig, en annan gäspar.

expand-left helskärm Rebecca Stella.

22.00: Rebecca Stella kommer in igen. Nu kör vi! Ljudet i öronsnäckan testas och programledaren säger att det är för lågt. Alla deltagare går ut igen medan Stella står kvar. Sedan kommer deltagarna in igen, först killarna sedan tjejerna.

22.06: Alla ställer sig på sina markeringar. En person i produktionen hjälper deltagarna hitta rätt position. Det blir en del springande fram och tillbaka.

22.09: Rebecca Stella hälsar deltagarna välkomna till kvällens parceremoni och berättar att det varit skolvecka i ”Paradise hotel” . Programledaren tar om sina repliker ett par gånger och tar korta pauser mellan meningarna. Ljudet av vågorna överröstar henne nästan. Bland annat ”All stars”-deltagarna Diana Moseni, 30, och Fredrik Ohlsson får frågor.

– Jag ställer om frågan igen. Du behöver inte svara. Tack för det, säger Rebecca Stella och ler litegrann.

22.31. Katten jamar igen och flera i produktionen kollar sig omkring. Till slut tar någon på sig uppgiften att försöka få katten att springa iväg. Flera deltagare ser trötta ut.

expand-left helskärm Torget utanför ”PH”-huset där parceremonierna spelas in. Bakom buskarna ligger vägen där Pandoras ask spelas in.

22.40 - 22.50: Produktionen bryter in för att visa hur ceremonin kommer att gå till. De kvinnliga deltagarna instrueras att gå fram och tillbaka bakom killarna. De uppmanas att gå runt och fundera på vem de ska välja ”gärna så länge som möjligt” och de får gärna ”finta lite”. Det vill säga låtsas att de ska välja en annan deltagare än den de till slut väljer, för dramatikens skull.

– Ställer er på höger sida, lägg handen på axeln och ge en puss på kinden. Känns det tydligt?, frågar produktionen.

En efter en ställer sig deltagarna bakom den person de vill bilda par med. Mycket tid går åt till att alla bara står i total tystnad och väntar på nästa person utan någon större spänning i luften, i alla fall inte i kväll.

expand-left helskärm Emilia Bengtsson tvingades lämna ”Paradise hotel”.

23.00: Emilia Bengtsson som ska göra sitt val sist filmas närgånget med handkamera. ”Fokus nu alla”, ropar produktionen när det är dags för detta steg. Bengtsson ställer sig bakom Fredrik ”Fimpen” Olsson, 28, som gör sitt val och väljer Moa Melin, 24.

23.14: Emilia Bengtsson får frågor om hur det känns att ha åkt ut och hon önskar alla lycka till och tar farväl av deltagarna. Sedan går hon i väg. Det är tydligt att produktionen vill ha deltagarnas reaktion så autentiskt som möjligt i det här delmomentet. Frågor och svar ges direkt utan omtagningar.

expand-left helskärm Var tog Emilia Bengtsson vägen efter att hon åkt ut? Aftonbladet hittade henne sittandes på en trottoarkant utanför ”PH”-huset.

23.20: Rebecca Stella avslutar som alltid med orden:

– Ha nu en fin kväll men kom ihåg att allt kan hända på Paradise hotel.

Nästan två och en halv timmar efter att inspelningen börjat är parceremonin till slut färdiginspelad och deltagarna går tillbaka in i huset.

Men var försvann Emilia? När Aftonbladet är på väg att lämna inspelningsplatsen sitter hon ensam och väntar på en trottoarkant vid porten till ”PH”-huset.

Ännu ett bevis på att stilla väntan på nästa steg är en stor del av ”PH”-äventyret.

”Paradise hotel” sänds på Viaplay, Pluto TV och TV3.