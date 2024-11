Alla nominerade i Tiktok creator awards Norden

Ska hylla kreatörer – Isa Östling och Kaeli Abdi kan få pris

Publicerad 12.14

Snabbversion Tiktok Creator Awards Norden anordnas för första gången den 3 december för att hylla kreatörer som haft stort inflytande på plattformen.

Vinnarna i olika kategorier utses av användare som röstar på de nominerade via en Tiktok-hubb.

Svenska kreatörer som är nominerade i olika kategorier inkluderar Isa Östling, Kaeli Abdi och Tiktok-Chrille. ⓘ Sammanfattningen är gjord med stöd av AI-verktyg från OpenAI och kvalitetssäkrad av Aftonbladet. Läs vår AI-policy här. Visa mer chevron-down

Tiktok creator awards kommer till Sverige!

Här är hela listan på alla de nominerade svenska kreatörerna.

Tiktok creator awards Norden går av stapeln för första gången.

Den 3 december ska kreatörer som influerat folk i hela Norden prisas och hyllas av plattformen.

– Tiktok är vad Tiktok är tack vare alla våra fantastiska kreatörer i appen och det känns fantastiskt att få möjligheten att hedra och prisa dem med creator awards. Tiktok öppnar upp en arena där det finns möjlighet att nå ut oerhört brett och den nya generationen kreatörer hittar hela tiden nya sätt att skapa intresse på. Det vill vi lyfta fram och hylla, säger Liv Sandberg, affärsområdeschef på Tiktok, i ett pressmeddelande.

Galan är till för kreatörer i hela Norden. I varje kategori är fyra personer från varje land nominerade. De har tagits fram med hjälp av data från appen, där man ser hur mycket deras videor engagerat följarna.

Det är användarna av appen som röstar fram vinnarna via en hubb på Tiktok.

expand-left helskärm Isa Östling.

Här är samtliga svenska nominerade i varje kategori samt motiveringen från Tiktok:

Årets kreatör

● Alanmax (297,5 K följare), sociala medieprofil som riktat in sig på musik och

haft stark närvaro på såväl Tiktok som Instagram och Youtube. När han i

somras släppte sin första egna singel, Foreign Car, tog han första steget mot

sin dröm: att skapa och producera musik på heltid.

● Isaostling (646 K följare), lifestyle-profil som tagit sin publik med storm via sitt

day-to-day content som rymmer allt ifrån sminkvideos och vloggar till

frågestunder och muckbangs. Hon har också delat med sig av sin resa som

transperson.

● Desireinglander (1,1 M följare), modekreatör som tillsammans med sin

pojkvän, OS-guldmedaljör Mondo Duplantis, blev hela Sveriges IT-couple

under tävlingsveckorna i somras. Desirée delar med sig av glimtar från sitt liv

som rymmer både mode, vardag och fest.

● Tiktokchrille (218 K följare), skapar underhållande content genom att intervjua

andra och kroka i trender och andra skeenden i samhället. Han har gjort

intervjuer på röda mattan-event för bland annat Netflix och Idol, likväl som

intervjuat Statsministern i utbildningssyfte.

expand-left helskärm Tiktok-Chrille.

Årets rising star

● Antonmijac (44 K följare), skapar humoristiskt content med igenkänningsfaktor

baserat på vardagliga situationer.

● Laiila.fitness (33,8 K följare), vloggar om sitt vardagliga liv som kretsar mycket

kring träning- och hälsotips. Hennes content förespråkar en modern och

inkluderande syn på kropp och hälsa och Laila strävar efter att uppdatera

skönhetsidealen för vår generation.

● Sagaloxdal (38,4 K följare) skapar content om okända och kända platser i

Stockholm och lär ut intressant historia och kuriosa till sitt community.

● Richardgotze (23,3 K följare), fotograf som lägger ut informativt content kring

sina fotokunskaper och ger inblick i tekniken bakom hantverket.

expand-left helskärm Kaeli Abdi

Årets video

● Lisaborg (319,4 K följare), lifestyle-profil som delar med sig av sitt day-to-day

life. Under det senaste året har hon blivit särskilt uppmärksammad för att dela

sin resa mot att bli gravid med IVF. Hon är nominerad för sin video om när

hon tillsammans med sin sambo får reda på att de är gravida. Den har 1,1M

visningar.

● Elvisbatzthelab (323,5 K följare), en profil som drivs utifrån hundens

perspektiv. Videon som nominerats visar hur hunden varit på en "spaday".

Den har 11 M visningar.

● Sejsejlija (2,8 M följare), en lifestyle-profil som bor på Svalbard och delar med

sig av sitt liv därifrån, vilket lockat användare från både Sverige och resten av

världen. Hon är nominerad för sin video om Svalbard Global Seed Vault, med

2,9 M visningar.

● Kaeliabdi (181,3 K följare), slog igenom på TikTok med sina humorsketcher

och har därefter blivit en omtyckt lifestyleprofil som syns i många olika forum.

Hon är nominerad för sin video om Nationaldagen, som har 491 K visningar

Årets high quality content creator

● Sporttouchen (314,5 K), beskriver sig som "nya lilla Sportspegeln" och

levererar content och intervjuer kring all-things-sport. Det är ett nytt sätt att

använda journalistik som matchar vår samtid och således når den ut till en

yngre och mer dedikerad målgrupp.

● Feliciaaveklew (403 K), makeup-guru som framförallt skapar content kring

smink, olika sätt att sminka sig på och tips på produkter. Hon sticker ut för

sina avancerade looks och för hur hon lyckas redigera och klippa på ett sätt

som gör sminkande till en form av underhållning.

● Modemassakern (18,3 K), modevetare som rapporterar om allt i modevärlden

på ett autentiskt och objektivt sätt som är up to date till vår samtid och den

utveckling som pågår i branschen.

● Simonkafi (649,2 K), matkreatör som delar med sig av recept och processen

från ofärdig till färdig rätt. Han gör matlagning tillgängligt och får den

ointresserade intresserad med sitt snygga och välgjorda innehåll.

Årets voice of change

● Elenorasvanberg (142,2 K), student som doktorerar i matematisk fysik vid

Oxford University och delar med sig av STEM-relaterat innehåll till sitt

community. Hon avväpnar STEM-ämnenas komplexitet och får det att kännas

görbart och tillgängligt för den yngre målgruppen.

● Dr.tracy (208,7 K), läkare som delar med sig av kunskap kring både stora och

små åkommor. Hon folkbildar och leder sina tittare och har gjort sådan succé

att hon kallas in som expert i olika program på TV.

● Ebbathorolvsen (32,7 K), modekreatör som delar med sig av dagens outfit,

shoppingtips, den bästa second handen och andra typer av styling- och

modeknep.

● Ekonomigurun (129,7 K), ekonomiinfluencer som reder ut, informerar och

tipsar om allt ifrån deklarationstips till hur man ska tänka när man investerar.

expand-left helskärm Anji.

Årets artistgenombrott

● Anjisdagbok (21 K), Anji slog igenom med låten "Nycklar", en låt som hon

marknadsfört på TikTok och som det har gjorts massor av duetter med.

● Luc1anorockstaa (31,3 K) har slagit igenom på TikTok som rappare och under

2024 släppte han sin första egna låt.

● _svea.s (25,4K följare) delade covers av låtar med stor framgång, och hennes

karriär har sedan dess tagit fart. Nu släpper hon musik i eget namn och är

bland annat bokad till nästa års Smukfestival.

● Emiliehollowofficial (25 K followers, 427.8 K likes) has received a lot of

attention for her music on TikTok. Many artists have been discovered on the

platform, and Emilie is one of them. The video where she showcases her

song "Lilly" with DJ Alan Walker has received 8.1 million views and 179,000

likes.