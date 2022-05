Abba är tillbaka: ”En konsert som tagit fem år och 40 år att skapa”

LONDON. Abba är tillbaka – som digitala avbilder.

På fredagen drar den svenska supergruppens nya show igång i Londons nya Abba-arena.

– Det är ingen kopia, hyllning eller nostalgi. Detta är Abba 2022, säger Bennys son Ludvig Andersson som producerat konserten.

Mamma Mia, nu kör vi igen. På fredagen står Abba på scen i en ny specialbyggd Abba-arena i Stratford i östra London .

Den svenska supergruppen, som splittrades 1982, påbörjar en serie konserter som skulle kunna hålla på i en evighet.

För i stället för Björn Ulvaeus, 77, Agnetha Fältskog, 72, Anni-Frid Lyngstad, 76 och Benny Andersson, 75, så är det fyra högteknologiska avbilder av deras 1979-jag som framför nya albumet Abba Voyage inför 3 000 fans.

helskärm ABBA-avatarerna i Dolce & Gabbanakläder i showen ABBA Voyage.

”Benny var framförallt min pappa”

Att skapa fyra Abba-avatarer – så kallade Abbatarer – har varit ett monsterprojekt.

– Det är en konsert som tagit fem år och 40 år att skapa, säger Ludvig Andersson, som producerat föreställningen tillsammans med isländska filmproducenten Svana Gisla.

– Den känsla för detaljer och den mängd som jobb som lagts ner för att skapa en så emotionell upplevelse som möjligt för konsertbesökarna – jag kan inte tänka mig att den ansträngningen någonsin har lagts på någon konsert någonsin, och förhoppningsvis kommer det att kännas.

Ludvig Andersson, som även producerade filmen ”Mamma Mia! Here we go again” (2018) har Abba i blodet. Benny är hans pappa. Men han säger att det inte gör någon skillnad.

– Vi har jobbat med detta så länge att jag inte tänker på det, säger han.

– Mycket kan givetvis sägas om den känslosamma kopplingen till pappa och vad han gjort, men han var framförallt min pappa och en riktigt bra sådan, vilket han fortfarande är.

helskärm Ludvig Andersson, producent, Baillie Walsh, regissör och Svana Gisla, producent.

Abba delaktiga i showen

Benny, Björn, Agnetha och Anni-Frid är alla delägare i projektet – och har varit delaktiga i varje litet steg av produktionen. Inte minst vad gäller skapandet av sina egna avbilder.

– De har varit väldigt delaktiga, när det kommer till föreställningens känsla och detaljerna hos dem, i att skapa sina egna avatarer, till minsta detalj om vad de har på sig, hur de rör sig, hur de tolkar musiken och hur allt ser ut, säger Svana Gisla, som tidigare jobbat med namn som Beyonce, Coldplay och Madonna.

– Det finns ingenting i föreställningen som de inte godkänt eller haft att säga till om. Detta är en gemensam produktion, de är exekutiva producenter i föreställningen och att de är så involverade har varit en del av det roliga i att göra detta.

”Det är väldigt samtida”

Ludvig Andersson håller med.

– Det är fundamentalt att det kommer från dem. Detta är deras föreställning, deras konsert, detta är vad de ville göra, vad de ville skapa. Det hade inte varit möjligt att göra utan att det skulle komma från dem från början och med deras hjälp och input, säger han.

– Det har varit nyckeln, och publiken kommer att känna det, att detta inte är en kopia, hyllning eller nostalgi. Detta är Abba nu, detta är vad Abba vill göra 2022. Och det är också en del av vad som är coolt med hela grejen, att det är väldigt samtida, väldigt modernt, väldigt nu.

helskärm Björn Ulveaus framför bygget av konsertlokalen där Abba Voyage ska visas

Grundades av ”Star wars”-regissören

Det är det amerikanska specialeffektsbolaget Industrial light & magic (ILM) som skapat avbilderna. ILM grundades 1975 av regissören George Lucas och har bland annat gjort Lucas ”Stjärnornas krig”-serie samt ”Jurassic Park” och ”Terminator 2”. Mer än 850 personer har jobbat med att göra medlemmarna i den svenska supergruppen odödliga i en ny bemärkelse. Det började med att kvartetten i fem veckor fick framföra alla föreställningens låtar – framför 160 kameror som skannade in allt från ansiktsdrag till minsta lilla maner och rörelser.

– Det har varit en två och ett halvt års process i olika stadier där dessa avatarer skapats och genom hela den processen har de varit delaktiga i alla granskningar av hur de sett ut och utvecklats, säger Ludvig Andersson.

– Och även om Abba är digitala så är människorna som skapat denna konsert, denna byggnad, hela processen, verkligen inte det.

Var det någon som hade extra många synpunkter på sitt utseende?

– Vi gjorde det två gånger i veckan under två års tid, så jag kan inte komma ihåg när eller hur men det var absolut gånger när de sa att ”snälla, det är någonting fel med mitt öga där”. Varje liten detalj med dessa avatarer har givetvis blivit noggrant analyserad av alla oss och det har varit en del av den roliga och utmanande processen.

helskärm Agnetha och Anni-Frid fick kjolar över sina kroppsstrumpor för att känna sig bekvämare.

Därför valde de 1979

Hur bestämdes det att det var 1979 års Abba som skulle skapas?

– Som jag mindes det så sa alla ”låt oss göra 1979”. Sedan hade de kanske olika uppfattningar om hur de såg ut 1979.

Svana Gisla säger att det verkade som att ”några av dem gillade sina hår från 1979”.

– Speciellt Björn och Benny, fyller Ludvig i.

Vad hände om de såg någonting som de inte var nöjda med?

– Om det hände något under själva processen så hade ILM gått tillbaka till sitt kontor i Vancouver, Toronto, Singapore eller London – vem som än hade hand om den specifika detaljen – så kunde vi vända oss till teamet som ansvarade för till exempel Fridas hår och till exempel säga att ”vi tycker att färgen är lite svag och håret faller på ett konstigt sätt i den specifika stunden, kan ni fixa det?” Sedan jobbade de på det i några veckor och skickade tillbaka det, vi tittade på det, oftast sa alla att det blev toppen men ibland inte, så då skickades det tillbaka igen och så gick det fram och tillbaka, fram och tillbaka, i två år.

Och om de skulle se någonting som inte stämmer på scenen nu?

– Om de skulle se det i dag så kan de ge oss en miljon dollar och så kan vi ägna ytterligare sex månader åt att fixa det.

helskärm Abba, från vänster Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad och Benny Andersson.

Kungaparet närvarar

De unika idrottspalats i Queen Elizabeth Olympic Park som byggts till OS 2012 har fått angenämt sällskap. sexhörniga Abba arena på 6 710 kvadratmeter går inte att missa – med texten ABBA i stor lysande text på väggen. Här kommer fans bjudas på en 360-gradig föreställning åtta gånger i veckan. På fredagskvällens premiär kommer bland annat Sveriges kungapar att närvara.

– I grund och botten kommer man kunna förvänta sig en otrolig Abbakonsert, och förhoppningsvis en av de bästa konserter som man någonsin sett och en riktigt härlig utekväll som man kommer att minnas en väldigt lång tid, säger Svana Gisla.

– Sedan kan du skära ner det till teknologi, ljud eller vad du vill, men i grund och botten är det bara en fantastisk Abba-konsert, hoppas vi. Med Abba på scen som uppträder med hela sina hjärtan.

Konserterna i London är just nu planerade till 2025. Efter att biljetterna släpptes i september i fjol såldes fler än 250 000 biljetter på bara några dagar, meddelar arrangörerna. Om intresse finns kan föreställningen därefter spridas internationellt.

– Just nu fokuserar vi bara på denna byggnad och på nuet men om det finns en aptit för att ta konserten någon annanstans så hade det varit underbart, säger Svana Gisla.