ANALYS: De heta Bachelor-pressbilderna

Publicerad: Mindre än 1 tim sedan

Snart dags för ny säsong av Bachelor. Bilder från den heta kärleksfesten i Grekland har läckt (nåja) ut. Det är fem bilder helt utan kontext som plötsligt damp ner. Vi analyserar noggrant och försöker förstå vad det är som händer på bilderna.

Tjo och tjim bland damerna

helskärm Förväntansfulla damer

Damerna anländer först till den grekiska kärleksdestinationen. Vana ”Bachelor”-tittare vet att det inledningsvis är tjo och tjim bland de tjusiga damerna. Roséflaskor korkas upp och det utbyts artigheter. Det ligger en förväntan i luften. En förväntan som dallrar och snart kan bytas ut mot svek, passion, kärlek och knivar (inte riktiga såklart) i ryggen

Herrarna dyker upp – först att sladda in är Christoffer

helskärm Christoffer Levi, ståtlig ungkarl i Bachelor 2022.

Först dyker drömkillen och ungkarlen nummer ett upp (vet inte om han dyker först upp men låt oss anta detta faktum). Det är Christoffer Levi. Christoffer är 32 år gammal och kommer från Helsingborg. Christopher jobbar som visual merchandiser (vad är det för konstig titel, kan inte folk ha titlar som lokförare eller möbelsnickare nuförtiden?) på ett stort svenskt möbelföretag. Levi trivs enligt egen utsago med jobbet då han får utlopp för sin estetiska sida (good for you). Enligt pressmeddelande har han hela paketet förutom just kärleken! På bilden sladdar han in lite nonchalant på en vespa. Vi antar att det tisslas och tasslas direkt i damernas läger. Spänningen stiger

Därefter sladdar Sia in lite flott

helskärm Looking for love

Det är sedan ett par år tillbaka alltid två ungkarlar som medverkar i Bachelor. Två är lika med dubbelt kul antar vi producenterna har tänkt. Något vi bara kan hålla med om. Hursomhelst, nästa ungkarl att glida in är Siamak Hatami. Siamal glider in i det grekiska kärleksnästet i en röd Porsche. Skägget är välansat och stort smajl avlossas. Siamak är 34 år gammal och bor sedan många år i Stockholm. Han är utbildad ingenjör men sadlade om för några år sedan, för att satsa på sin stora passion i livet- musiken. Enligt uppgift söker Siamak, även kallad Sia, en tjej med driv, en passion och någon som vill ha en lustfylld och fartfylld vardag. Spänningen når kokpunkten (nåja) där borta i den grekiska övärlden när Sia dyker upp.

Någon slags kamp uppstår – damer i skyddsmundering

helskärm

Vi vet att det lätt uppstår konkurrens om de ståtliga herrarna i Bachelor. Både svek och verbala attacker kan uppstå. Mycket av bråken är beroende på de velande ungkarlarna. Hursomhelst, konflikterna verkar tv-producenten ha tagit fasta på och har enligt bilden anordnat någon slags kamp, eller krig om ungkarlarnas hjärtan. Av bilden att döma är damerna krigsmålade och klädda i skyddande overaller.

Fnissas och flörtas

helskärm En ungkarl och ett fång rosor

Här ser vi Sia skrida fram med den röda prakten i händerna. Ljusen glimrar, natten är ung och det fnittras och flörtas. Finns det förresten någon mer fascinerande än en ståtlig ungkarl med ett fång med rosor. Finns det något finare att se? Svar nej säger vi efter att ha analyserat många timmar Bachelor-tv genom åren.