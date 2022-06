Skaparen av musikalen ”Hair” är död

James Rado blev 90 år

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 1 tim sedan

helskärm James Rado (till vänster) skrev manus och Galt MacDermot (höger) musiken till "Hair". Arkivbild.

James Rado, den siste kvarlevande av de tre skaparna av musikalen ”Hair”, har avlidit, rapporterar AP.

Han blev 90 år.

Rado spelade en av huvudrollerna, Claude, mot sin skrivarpartner Gerome Ragni i den andra huvudrollen, vid uruppförandet av musikalen på Broadway 1968.

Paret möttes i New York, när de båda spelade i pjäsen ”Hang down your head and die” 1964. Då hade James Rado redan studerat för teaterläraren Lee Strasberg och haft roller i Broadwaypjäser.

De umgicks i den alternativa hippiescenen som hade börjat växa fram och fick tillsammans idén att överföra tidsandan till en musikal. Men att övertyga konservativa Broadwayproducenter om att en radikal rockmusikal med pansexuella, fredsivrande hippies skulle bli en succé var svårt.

Till slut träffade James Rado av en slump producenten Joe Papp på ett tåg. Han lät dem uppföra ”Hair” på sin Public Theater 1967 och pjäsen plockades året därefter upp av Broadway.

helskärm ”Hair” blev även film 1979.

Musikalen vann inga Tonys, men blev en succé och spelades över 1 700 gånger under sin första scenperiod. Soundtracket till musikalen vann en Grammy och låtar som ”Aquarius/Let the sunshine in” klättrade på topplistorna.

1979 blev musikalen film i regi av Milos Forman.

James Rado och Gerome Ragni fick aldrig en lika stor hitmusikal igen, även om deras respektive karriärer fortsatte. 2008 avslöjade Rado i en intervju att de två även hade varit ett kärlekspar under den period då de skrev och spelade i ”Hair”.

Gerome Ragni gick bort i cancer 1991.

