SVT-profilen Tara Moshizi väntar barn

Publicerad: Mindre än 30 min sedan

helskärm Tara Moshizi med fästmannen David Hellberg.

SVT-profilen Tara Moshizi är gravid.

Nu berättar hon om den stora lyckan – men också om oron över att det ska sluta som sist hon väntade barn.

– Jag fick foglossning och tvingades gå med kryckor halvvägs in i graviditeten.

Programledaren Tara Moshizi, 38, är filmexpert i ”Go’kväll” och leder ”SVT Forum”. Hon har tidigare varit programledare för ”Morgonstudion”.

Nu avslöjar hon på Facebook att hon och kärleken David Hellberg ska bli tvåbarnsföräldrar. ”I sommar blir vi fyra i familjen”, skriver hon följt av fyra röda hjärtan.

Paret har sedan tidigare sonen Frans, 3.

– Vi är superglada! Jag mår otroligt bra och det är stor skillnad mot första gången jag väntade barn. Jag är lugnare och tryggare och jag njuter mycket mer av det nu. Nu vet man vad man har att vänta sig även om det förstås blir en omställning att ha två barn istället för ett, säger Tara Moshizi till Aftonbladet som också berättar att det var planerat.

helskärm Tara Moshizi.

När hon väntade Frans så tillstötte det komplikationer som gjorde graviditeten besvärlig.

– Jag fick foglossning och tvingades gå med kryckor halvvägs in i graviditeten. Jag hade väldiga bäckensmärtor. Jag var rädd att det skulle bli så den här gången också. Det har ju bara gått halva tiden så man vet inte, men so far so good.

Tara Moshizi berättar att sonen Frans är väldigt exalterad över familjen kommande tillskott.

– Han är väldigt peppad på att bli storebror. Han missuppfattade det lite till en början, när vi berättade att vi ska ha barn så trodde han att han hade barnet i magen. Han lyfte tröjan och klappade sig på magen. Då fick jag förklara att det är mamma som har bebisen i magen.

Paret har också valt att kolla upp vilket kön den blivande bebisen har.

– Ja, det blir en lillebror till Frans. Han pratar med min mage och han vill att bebisen ska komma nu.

Du och David var inte förlovade tidigare, hur är det nu?

– Jag friade till David i somras när vi var uppe i Åre. Jag fick feeling och blev berusad av den friska luften. Vi hamnade i en liten glänta som kändes bra och då var det läge. Det var tur att han sa ja annars hade det kanske blivit en liten lätt knuff utför stupet… Haha!

Blir det bröllop nu?

– Det lär inte bli den här sommaren, men kanske nästa sommar. Mitt enda krav är att det ska finnas en ostronbar och ost som jag älskar och champagne. Mer vet jag inte just nu.

I väntan på barn nummer två så har Tara Moshizi fullt upp.

– Jag och den fantastiska Malmökomikern Dilan Apac ska leda SVT:s stora sändning av Eldfesten den 15 mars. Det är en upptrappning och ett stort firande av det iranska nyåret Nouruz från Skansen med en massa artister. Nouruz firas av iranier och kurder runt om i världen, säger hon och tillägger:

– Jag är också redaktör för Bokmässans seminarieprogram i Göteborg, det är mitt nya gig vid sidan om SVT.

