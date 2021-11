Birkir Blaer om piken till Pär Lernström: ”Tänker faktiskt inte på vulkaner hela tiden”

Isländske ”Idol”-deltagaren: ”Har andra personlighetsdrag”

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Birkir Blaer gjorde en rockig tolkning av Abba under fredagen.

Birkir Blaer pikade Pär Lernström i förra veckans ”Idol”-sändning – till publikens stora glädje.

Nu berättar ”Idol”-deltagaren om hur det känns att alltid behöva höra fördomar om Island i programmet.

– Det blir lite tröttsamt, men det är lite roligt också, säger han till Aftonbladet.

Att Birkir Blaer, 21, kommer från Island har inte undgått någon ”Idol”-tittare – det tas upp i varje avsnitt.

Så även under förra fredagens sändning.

Efter Birkir Blaers rockiga tolkning av Abbas klassiker ”Lay all your love on me” sa programledaren Pär Lernström, 41:

– Det kändes som en doft av vulkan i hela den här låten.

Birkir Blaer kontrade då, till publikens stora jubel:

– Jag tänker faktiskt inte på vulkaner hela tiden.

Anders Bagge, 53, ropade då ”Där fick du Pär!”.

”Har andra personlighetsdrag också”

Birkir Blaer säger till Aftonbladet att han förstår att svenskarna är intresserade av att han är från Island.

– Jag visste att det skulle vara en grej, Sverige, Norge, Danmark... de tänker på Island som sitt gulliga småsyskon som de är jätteintresserade av. Men ja, jag vill också visa mer än att jag är från Island, jag har andra personlighetsdrag också. Det blir lite tröttsamt, men det är lite roligt också.

helskärm Pär Lernström har inte snålat med Islands-referenserna under säsongens gång, men i fredags fick han svar på tal.

”Fick driva med Pär”

Han säger att det ändå känns okej att det tas upp i programmet.

– Jag kom bara på en rolig sak att säga tillbaka till Pär så jag gjorde det. Jag skojar ganska mycket på isländska och engelska, jag är väldigt sarkastisk, men jag pratar inte tillräckligt mycket svenska än för att kunna göra det på svenska, så jag var glad över att jag för en gång skull fick driva med Pär istället för att bara han ska driva med mig.

Har du sagt till produktionen att du också vill prata om annat än Island?

– Både ja och nej. Vi pratade lite och vi kommer att prata mer om andra saker i veckan hoppas jag, men de kommer att prata lite om Island ändå. Och det är helt okej och förståeligt. Men det kommer in andra saker också, som min sociala ångest, säger han.

