Sinéad O’Connor är död

Känd för världshiten ”Nothing compares 2 U”

Uppdaterad 21:08 | Publicerad 19:42

Den irländska artisten Sinéad O’Connor är död.

Hon blev 56 år gammal.

”Hennes familj och vänner är förkrossade och ber om om att få sörja i fred under denna svåra tid”, uppger de närmsta i ett uttalande.

helskärm Sinead O’Connor vid Grammy Awards 1989.

”Det är med stor sorg vi meddelar att vår älskade Sinéads bortgång. Hennes familj och vänner är förkrossade och ber om om att få sörja i fred under denna svåra tid”, uppger familjen i ett uttalande, enligt RTÈ.

O'Connor lämnar tre barn efter sig.

Hennes son Shane dog förra året bara 17 år gammal.

Efter sonens död ställde artisten in alla sina planerade spelningar och delade med sig av sin sorg på Twitter där hon skrev att hon ”bestämt sig för att följa efter” sin son.

Några timmar senare bad hon om ursäkt för det hon skrivit. Hon berättade att polisen skulle ta henne till sjukhuset.

”Jag är ledsen att ha upprört er alla. Jag är vilsen utan mitt barn och hatar mig själv. Sjukvård kommer att hjälpa för stunden”, skrev hon då.

helskärm Sinead O’Connor på Akvarium Klub i Budapest 2019.

Sista meddelandena

I ett av sina sista inlägg på Twitter som O’Connor publicerade förra måndagen skriver hon om sin son som begick självmord.

”Han var mitt livs kärlek, ljuset i min själ. Vi var en själ delade i två. Han var den enda personen som älskade mig villkorslöst”, skrev hon.

Led av psykisk ohälsa

Sinéad O’Connor var öppen med att hon led av psykisk ohälsa. I juni 2022 ställde artisten in alla sina spelningar på grund av hälsoskäl, rapporterar Page Six.

Hon har tidigare berättat att hon växte upp under våldsamma förhållanden och har kämpat med posttraumatiskt stressyndrom och bipolär sjukdom.

Hon har även varit öppen med att hon missbrukat droger.

helskärm På scen i Oslo 1994.

Slog igenom med låt av Prince

Under sin karriär släppte Sinéad O’Connor tio album. Hon debuterade med albumet ”The lion and the cobra” 1987.

Det stora genombrottet kom med låten ”Nothing compares 2 U” som skrevs av Prince. O’Connor blev berömd över hela världen och låten toppade hittlistorna år 1990. Samma år utsågs den till ”årets världssingel” av Billboard music awards.

helskärm Sinéad O’Connor var länge en kritiker av kyrkan och den irländska staten, 2014 ansökte hon om medlemskap i det nationalistiska partiet Sinn Fein.

1992 väckte hon stor uppmärksamhet när hon rev sönder en bild av dåvarande påven Johannes Paulus II i direktsändning under ett avsnitt av ”Saturday night live”.

O’Connor berättade att hon genomförde aktionen för att protestera mot sexuella övergrepp mot barn inom katolska kyrkan. 2018 konverterade Sinéad O’Connor till islam.

Sinéad O’Connor blev 56 år gammal. Artistens dödsorsak är inte känd.

FAKTA Turbulent privatliv 1989 gifte sig Sinéad O’Connor med musikern och producenten John Reynolds. Paret hade då redan sonen Jake, i dag 34, tillsammans. Relationen tog slut när Jake var några år gammal. 1995 blev Sinéad O’Connor ihop med den irländske journalisten och kolumnisten John Waters. Samma år fick de dottern Brigidine Roisin ihop. Relationen tog dock slut året efter. 1999 försökte sångerskan ta sitt eget liv. Orsaken ska ha varit den infekterade vårdnadstvist hon hamnat i med John Waters. Samma år vigdes hon till präst av den icke-erkända katolska kyrkan Latin Tridentine Church. 2000 kom Sinéad ut som lesbisk. Hon ändrade sig senare och sa att hon gillar både män och kvinnor. 2001 gifte hon om sig med den brittiske musikjournalisten Nick Sommerlad. Äktenskapet varade i elva månader. 2004 födde Sinéad ännu en son, Shane. Pappa var den irländske musikern och folksångaren Donald Lunny. Shane dog 2022, bara 17 år gammal. 2006 och 2007 hade Sinéad ett förhållande med Frank Bonadio. 2006 fick de sonen Yeshua Francis Neil. 2017 ändrade sångerskan sitt namn till Magda Davitt. 2018 var det dags för ett nytt namnbyte. Efter att ha konverterat till islam blev Magda Davitt Shuhada' Sadaqat. 2010 gifte hon sig med musikern Steve Cooney, men äktenskapet tog slut efter mindre än ett år. 2011 lovade hon evig trohet till terapeuten Barry Herridge. Paret vigdes i baksätet på en rosa Cadillac i Las Vegas och Sinéad beskrev det hela som ”ett drömbröllop”. 16 dagar senare var skilsmässan ett faktum. 2015 försökte sångerskan återigen att ta sitt liv. Hon tog farväl av sina fans på sociala medier, men räddades efter att fans slagit larm. Läs mer