Strejkförslaget – sänk toppskådisars löner

Support: Flera restauranger, barer, gym, frisörer och en nattklubb stöttar de två strejkande Hollywoodfacken. Ett uppvisande av medlemskort ger rabatt på en rad aktiviteter. Ett företag, Arlington food bank, låter strejkande hämta matvaror för upp till 1000 kronor utan att behöva betala.

Mysterium: Närmare tre årtionden efter mordet på 27-årige Tupac Shakur är utredningen het igen. Las Vegaspolisen genomförde nyligen en husrannsakan i ett hem i stadsdelen Henderson. Polisen kallar händelsen en del i en pågående undersökning.

Status: Långfilmen ”Oppenheimer” är tre timmar lång och kräver åtminstone första timmen tittarnas tålamod. Frågan är om någon annan än den femfaldigt Oscarsnominerade regissören Christopher Nolan fått igenom ett lika kostsamt projekt. Nu är frågan om satsningen kommer att hålla.

Marknadsföring: Inte många lär ha missat att ”Barbie” rullat ut på biograferna. Filmbolaget Warner Bros rapporteras ha lagt över en miljard kronor på att marknadsföra historien där Margot Robbie och Ryan Gosling spelar huvudrollerna. Totalt har filmbolaget också knutit över 100 reklamsammarbeten med partnerföretag i syfte att sälja filmen.

Comeback: Keanu Reeves återvänder till rockvärlden. För första gången på 20 år gör sig stjärnan från John Wick-filmerna redo för de första spelningarna med Dogstar. Senare i år släpper gruppen också plattan ”Somewhere between the power lines and the palm trees”.

Kostnad: Strejken i Hollywood kan bli svindyr inte bara för Kalifornien utan för flera engelsktalande platser i världen där Hollywood spelar in sina produkter. Analytikern Kevin Klowden uppger att den totala prislappen kan hamna på fyra miljarder dollar.