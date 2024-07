Frihet även för Nalle Puhs kompis Tiger

Publicerad 2024-01-03

Tidiga Musse Pigg släpps fri efter 95 år. Det gör även Tiger.

Musse Pigg fick allt ljus på sig när det gäller upphovsrätt som slutar att gälla på årets första dag. Men flera andra böcker, stumfilmer och karaktärer har också släppts fria.

En kär karaktär är Tiger, uppger AV Club.

Tiger introducerades i författaren A.A. Milnes ”The house at Pooh corner” (”Nalle Puhs hörna”) 1928. Men Tigers vänner Nalle Puh och flera andra karaktärer från Sjumilaskogen är redan fria från upphovsrätt och Disneys exklusiva anspråk. Dessa har man kunnat se i skräckfilmen ”Winnie-the Pooh: Blood and honey.” I uppföljaren stoppas nu Tiger in och återförenas med sina kamrater.

Vissa böcker som redan gjorts till film som ”Orlando” av Virginia Wolf och ”På västfronten intet nytt”, på originalspråk, av Erich Maria Remarques blir fria. Det kan också bli nya filmatiseringar av ”Lady Chatterley's lover” av D.H. Lawrence.

Kända stumfilmer som bland annat Charlie Chaplins ”The circus” och Buster Keatons ”The cameraman” från 1928 har haft nysläpp.