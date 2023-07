Hollywood-stjärnorna talar ut om ”Asteroid City”

Aftonbladet möter Schwartzman, Wright, Cranston och Brody i Cannes

Publicerad 18:37

CANNES. Ingen film hade ett så stort följe av stjärnor med sig till årets nyligen avslutade filmfestival som Wes Andersons ”Asteroid City”.

Aftonbladet träffade några av dem. Som hellre pratade om varför det är så kul att jobba med den hyllade regissören, än om vad filmen handlar om. Om den nu handlar om någonting…

Nyligen hade filmen Sverige-premiär. Asteroid City är namnet på en påhittad amerikansk ökenstad. Filmen utspelas 1955 under en Junior Stargazer/Space Cadet-konferens, organiserad för att sammanföra studenter och föräldrar för gemenskap och vetenskaplig konkurrens. Fast sedan är det också ett tv-program om en teaterföreställning om det som filmen ska skildra… ja, det är lite rörigt.

Man kan också lite elakt hävda att filmen inte handlar om något vettigt alls, utan att alltihop mest är en ursäkt för att skapa snygga bilder och scener i den småstadsmiljö man hade byggt upp i ett ökenområde i Chinchón i Spanien.

Med till Cannes kom Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Bryan Cranston, Adrien Brody, Hope Davis, Stephen Park, Rupert Friend, Maya Hawke och Jake Ryan.

Regissören Wes Anderson själv och Scarlett Johanson deltog bara på presskonferensen, men gjorde inga intervjuer. Tom Hanks gick bara på röda mattan.

helskärm Scarlett Johansson, Wes Anderson och Jason Schwartzman på filmfestivalen i Cannes.

Andra kända namn i filmen som inte var på plats är Tilda Swinton, Edward Norton, Liev Schreiber, Steve Carell, Matt Dillon, Hong Chau, Willem Dafoe, Margot Robbie, Jeff Goldblum, Rita Wilson och Jarvis Cocker.

När jag träffar Brody, Wright, Cranston och Schwartzman, är det – kanske lite oväntat – Jarvis Cockers närvaro som har gjort ett extra starkt intryck på dem. I filmen i sig är inte Britpop-stjärnan från Pulp med så mycket, men under lediga kvällar märktes han desto mer.

– Vi bodde ju alla på samma hotell nära inspelningsplatsen. Det blev familjärt, med stora middagar. En kväll fick jag ta över och ha tacokväll. Då stod jag och blandade margaritas till allihop. Wes lämnade ganska tidigt, för att förbereda nästa dags inspelning. Men sedan såg jag hur han gick ut och stod på balkongen och liksom bara njöt av att titta på sitt gäng. Och lyssna på musiken. Det var ju flera musiker på plats, så det blev mycket underhållning, säger Bryan Cranston.

Det gör en Wes Anderson-film speciell

Jarvis Cocker och brasilianska musikern och skådespelaren Seu Jorge (känd från klassikern ”Guds stad”) uppträdde ofta tillsammans för övriga i filmgänget.

– Många visade sig vara oväntat bra musiker. Matt Dillon var suverän på slagverk. Det enda jag saknade var att Jarvis Cocker aldrig sjöng ”Common people”, säger Jason Schwartzman, som verkligen älskar det som blivit något av Pulps signaturmelodi.

Vad är det då som gör en Wes Anderson-film så speciell?

– Han tar sig an stora teman och gör något av det som man aldrig har sett förut, säger Bryan Cranston.

– Intelligens, humor, smarta repliker, starka känslor, en unik bildestetik, det är ovanligt att få det i en och samma film, säger Adrien Brody.

– Vi blir som ett teatersällskap. Vi håller ihop. Det finns inga trailers att dra sig undan i, säger Jeffrey Wright.

– Wes är som en dirigent för en symfoniorkester och vi skådespelare blir som musiker med varsitt instrument, säger Bryan Cranston, och fortsätter:

– Det här är ju en film om en tv-show där man presenterar en historia om en teateruppsättning, så man kan säga att Wes på det sättet hyllar tre olika konstarter.

helskärm Wes Andersons film ”Asteroid City” hade premiär den 9 juni i sommar.

Inget utrymme för improvisation

En annan sak som är speciell, är att det nästan aldrig finns utrymme för improvisationer. Men i det här fallet har inte skådespelarna något emot det.

– Wes är en man som älskar kommatecken. Till och med varje utandning står i manus. Han sänder ut väldigt tydliga signaler om hur man ska agera. Det är både utmanande och tillfredsställande, säger Jeffrey Wright.

– På alla andra filminspelningar är det ständiga ändringar i manus, här är allt uttänkt från början, säger Adrien Brody.

Om det finns några som har lite större roller i filmen, så är det Jason Schwartzman och Scarlett Johansson.

Jason spelar en fotograf som kommer till Asteroid City med sina barn. Deras mamma, hans hustru, har just gått bort. Scarlett spelar en firad skådespelerska som kommer dit med sin dotter. De råkar hamna i husen bredvid varandra.

– Jag skulle säga att familjen som enhet är ett slags tema i filmen. Men det kanske jag tycker för att jag känner Wes så bra, jag har ju varit med i många av hans filmer, säger Jason Schwartzman.

På presskonferensen för filmen säger Wes Anderson att han verkligen älskar att hänga med skådespelare. Ibland spelar han tydligen upp scenerna i förväg för skådespelarna, ungefär så som han har tänkt sig att de ska göra dem.

– Har du aldrig skådespelat själv, på riktigt?, frågar Jeffrey Wright honom.

– Bara en gång, i en reklamfilm för American Express, svarar regissören.

helskärm Jake Ryan, Scarlett Johansson, Wes Anderson och Jason Schwartzman.

”Är med på vad än Wes gör”

Efter tv-serieklassikern ”Breaking bad” (2008-2013) kan Bryan Cranston välja och vraka mellan anbuden. Han berättar att han ofta låter några som jobbar i hans team först läsa alla de manus han får.

– Om de tycker det är skit, behöver jag inte slösa bort ett par timmar av mitt liv på att själv läsa, säger han.

Men om det står Wes Anderson på avsändaren, tvekar han inte. Han var med och gjorde rösten till en gatuhund i regissörens stop motion-animerade ”Isle of dogs” (2018). I ”Asteroid City” spelar han programledaren i tv-showen i filmen.

– Jag är med på vad än Wes gör, utan att läsa manus först, säger han.

– Jag blev så förtjust i att jobba med honom på ”Isle of dogs” trots att jag då bara stod bakom en mikrofon och läste in repliker under fyra dagar. Här var det något helt annorlunda. En underbar sammanhållning. Alla skådespelare tjänar lika mycket – eller snarare lika lite – pengar. Ingen gör en Wes Anderson-film för gagets skull.

Scarlett Johansson ställde upp i ”Asteroid City” trots att hon hade fött sitt andra barn bara någon månad tidigare.

Och Wes Anderson är inte bara omtyckt av sina egna skådespelare.

Hans filmstil är så unik att det skapats en trend där folk filmar scener som om de var med i en Wes Anderson-film och lägger ut det på TikTok.

Anderson efter hyllningarna: ”Bra svar på alla frågor”

Wally Kovals bok ”Accidentally Wes Anderson” som kom för tre år sedan skildrar ett par hundra platser och byggnader som skulle ha kunnat vara med i någon av hans filmer.

År 2021 var ett helt Simpsons-avsnitt, ”The Dad-Feelings Limited”, gjort i samma stil som en Wes Anderson-film.

En del av skådespelarnas hyllningar till regissören i den här artikeln sa de till mig personligen, några av dem på filmens presskonferens i Cannes. Wes Andersons egen kommentar då var kort och koncis:

– Jag tycker alla här svarar väldigt bra på alla frågor.

Wes Andersons nästa film är ”Den underbara historien om Henry Sugar”, efter en Roald Dahl-novell. Har Benedict Cumberbatch i titelrollen och har förmodligen premiär mot slutet av året, på Netflix.