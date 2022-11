Bahar Pars blev utbränd av framgången: ”Har varit hemma i ett år”

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan Uppdaterad: Mindre än 1 tim sedan

För sju år sedan blev hon Parvaneh med hela svenska folket genom biosuccén ”En man som heter Ove” och fick åka till Oscarsgalan.

Men framgången kostade på.

Bahar Pars, 43, blev utbränd och skilde sig. Men nu är hon tillbaka med huvudroller i en svensk, en dansk och en norsk film.

För sju år sedan träffades vi åtskilliga gånger. När Hannes Holm filmade Fredrik Backmans succéroman ”En man som heter Ove” blev det en av alla tiders största svenska filmframgångar, med 1,7 miljoner biobesökare. Bahar Pars gjorde succé som Parvaneh, den höggravida iranska grannen till Rolf Lassgårds surgubbe Ove.

Så nu ställer jag frågan, halvt på skämt, halvt på allvar: Vad har hänt sedan dess?

– Precis som många kvinnor i min ålder har jag varit utbränd. Varit hemma i ett år. Men det var ingen försäkringskassa som betalade mig för det, så ingen behöver attackera mig för det, säger Bahar.

helskärm Bahar Pars.

Just detta att bli attackerad för saker, var inget som Bahar Pars förväntade sig när filmen blev Oscarsnominerad. Men då var Donald Trump president i USA. Iranier stoppades från att resa till USA. Och trots att Bahar sedan länge är svensk medborgare var det först tveksamt om hon skulle få följa med till Oscarsgalan, då hon är född i Shiraz i Iran.

”Var så jävla mycket tjafs”

Hon fick resa dit. Men då hade regissören till den svenska filmens främsta konkurrent, Asghar Farhadi, nobbat att komma till galan, i protest mot Trumps nya regler. Och plötsligt hamnade Bahar, som enda iranier på Oscarsgalan, i rampljuset.

– Det var så jävla mycket tjafs. Jag skulle sitta där och uttala mig om fucking Trump. Det var för mycket politik, det slet sönder mig inifrån.

Sedan utsågs just Farhadis iranska film ”The salesman” till bästa utländska film.

– Vår film var bättre, tycker jag, men det blev för mycket politisk cirkus, det var mycket skit som pågick inom mig, jag kunde aldrig njuta av Oscarsgalan.

Tillbaka i hyllad komedi

– Sedan fick jag göra provfilmningar för en del stora amerikanska filmer. Men eftersom Trump var president vågade ingen satsa på mig. Det där med Iran var jättekänsligt. De sa det rakt ut: It will be very hard because you're born in Iran. Jag var helt maktlös, jag hade blivit en politisk kropp.

– Några dagar efter hemkomsten stod jag på Dramatens stora scen och började tappa text.

helskärm Bahar Pars och Rolf Lassgård i ”En man som heter Ove”.

Bahar var hemma i ett år. Skilde sig från dotterns pappa, regissören Linus Tunström. Träffade producenten/manusförfattaren/regissören Erika Wasserman, också nyskild.

– Vi skrattade åt allt absurt som hänt i våra liv. Pratade om att ska vi inte göra en film om det här. Vi åkte iväg en weekend och satt och bollade idéer. Vi satte hela strukturen, sedan har Erika fyllt historien med situationer.

Resultatet blev ”Året jag slutade prestera och började onanera”, den hyllade romantiska komedin med Katia Winter i huvudrollen, som hade premiär för ett par veckor sedan. Bahar Pars har en biroll i filmen.

Förutom att hon själv skriver på några olika filmidéer, har hon också gjort tre huvudroller i tre olika filmer. Och spelar just nu in en Netflix-film, än så länge hemligt vad det är.

helskärm Bahar Pars.

Nu i helgen har det varit premiär för Lovisa Siréns ”Maya Nilo (Laura)”, en road movie om två systrar (Bahar Pars, Zhala) och en tonårsdotter (Nadja Rosenberg) som reser genom Europa i en skruttig Volvo till Portugal, där deras mamma (Susan Taslimi) bor.

– Nilo är en underbar karaktär som kämpar på men inte får ihop det. Hon har ju gjort allt rätt ju. Många kommer nog känna igen sig. Det är den tyngsta inspelning jag har gjort. Det var pandemi, olika regler i varje land och jättekrävande att sitta i den där bilen nästan hela jävla tiden. Jag hoppas filmen får sin publik, men lika stort som Ove-filmen… det var nog once in a lifetime. Det händer fortfarande att folk man möter kallar mig Parvaneh. Och henne kommer jag alltid att älska mest.

– I Danmark har jag gjort ”Kakfabriken”. Kommer i januari. Nicolas Bro (från tv-serien ”Riket Exodus) spelar den gifte ägaren till fabriken. Jag är en muslimsk städerska med slöja som jobbar på fabriken. Han blir kär i henne. Jag tror filmen kan bli kontroversiell, vi leker med många fördomar.

Den norska filmen är Thea Hvistendahls filmatisering av John Ajvide Lindqvists skräckroman ”Hanteringen av odöda”. Där spelar hon mot Anders Danielsen Lie och Renate Reinsve, som båda var med i norska succéfilmen ”Världens värsta människa”. Två Oscarsnomineringar, Reinsve vann skådespelarpriset i Cannes.

– Jag dör och återuppstår som zombie. Roligare än så kan det inte bli. USA har redan köpt filmen.

Ännu en norsk storfilm. Doftar världspremiär i Cannes i vår lång väg…

helskärm Bahar Pars.

Det här är Bahar Pars

Namn: Bahar Pars.

Ålder: 43 år.

Bor: Stockholm.

Familj: 11-årig dotter, en hund.

Aktuell: På bio i ”Maya Nilo (Laura)”, som har premiär i dag.