Reportern knockades mitt i livesändningen: ”En klassisk pungspark”

Publicerad 2023-12-06

Livesändningen tog en oväntad vändning för Sveriges Radios reporter.

Han blev plötsligt slagen mitt i klockspelet av en hund – och rapporterade att han fått en ”klassisk pungspark”.

– Det härliga med livesändningar är att allt kan hända, säger Gustav Persson till Aftonbladet.

expand-left helskärm Gustav Persson.

Sveriges Radios reporter Gustav Persson var i skånska Brösarp för att rapportera om en stor julgran som två bybor ordnat fram på eget initiativ. Men mitt under livesändningen i P4 Kristianstad på måndagsförmiddagen blev kulorna plötsligt utsatta för en attack. Och det handlade inte om julgranspyntet.

– Rakt på pungen, aj, aj aj, nu blev det en skada här, utbrister Gustav Persson i sändningen.

Medan reportern intervjuade en Brösarpsbo om granen hade hennes hund lyckats knocka honom – i grenen.

– Valpen här skulle hoppa upp på mig och träffade där det gör lite ont när saker träffar på killar. En klassisk pungspark, förklarar Gustav Persson i klippet som delats på Sveriges Radios hemsida.

– Förlåt att jag är lite ofokuserad men den sparken träffade lite fel på mig.

Har återhämtat sig

Dagen efter berättar reportern att han åter mår topp i kropp och knopp.

– Man behöver inte vara orolig för mig, jag har återhämtat mig, säger han till Aftonbladet.

Vad var det egentligen som hände?

– Det är en liten valp som hoppar upp, som hundar gör, men det är mycket snö på Österlen just nu, så det är ganska halt och hunden får inte riktigt grepp om min jacka och sprattlar för att hålla sig uppe, och en av dessa sprattlingar träffar illa för mig.

I väntan på att intervjua de två bybor som ordnat fram granen så hade en mamma med ett barn och en fem månaders valp kommit gående på promenad. Gustav hade gått fram till dem för att höra vad de tyckte om att byn nu fått en julgran.

– Jag har inte fokus på hunden när det här händer. Jag intervjuar hundens ägare och vet inte riktigt vad som händer under mig. Så jag är inte alls beredd på att det här ska hända. Som det säkert hörs så blir jag ganska ställd, säger han.

– Men the show must go on info close the show must go onEngelska för "föreställningen måste fortsätta" , tänker jag. Det är inte läge att lägga sig på marken utan vi kör vidare.

Det är ändå radio och inte tv – hade det inte gått att mörka vad som hände?

– Det som händer live är på något sätt min uppgift att förmedla, så jag känner att det vore tjänstefel att inte säga vad som händer i den här stunden, oavsett om det går som jag tänkt eller inte. Det är det som är det härliga med live, att vad som helst kan hända.

Hann inte reflektera

Dessutom hände allt på en millisekund.

– Jag säger rakt ut vad som händer, utan att reflektera så mycket om vad som händer, precis när jag får den här sparken. Det går väldigt snabbt, säger Gustav Persson.

Klippet väckte en hel del reaktioner under tisdagen.

– Det är ganska många som tyckt att det här var kul, säger reportern.

– Det är ju någonting med pungen som gör att det blir lite fnissigt, på något sätt. Jag tror inte alls att det överhuvudtaget blivit en grej om jag blivit sparkad i magen. Även om det gjort ont så är det inte lika kul. Det är härligt att jag kunde glädja på något sätt.

I klippet hörs hundägaren be om ursäkt flera gånger. I sann journalistisk anda vill reportern understryka att varken valp eller ägare gjort något fel – och att det helt enkelt var en olycka.