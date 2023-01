Gitarristen Jeff Beck är död

Blev 78 år

Publicerad: Mindre än 30 min sedan Uppdaterad: Alldeles nyss

helskärm Jeff Beck på scen i Norge 2014.

Gitarristen Jeff Beck är död.

Det meddelar familjen på hans officiella Twitterkonto.

”Det är med djup sorg vi måste meddela att att Jeff Beck har gått bort”, skriver de.

Den brittiska gitarristen Jeff Beck är död.

I ett inlägg på hans officiella Twitterkonto skriver familjen ett gemensamt uttalande.

”Det är med djup sorg vi måste meddela att att Jeff Beck har gått bort. Efter att ha fått en plötslig hjärnhinneinflammation gick han fridfullt bort i går”, skriver de.

De ber nu om att få sörja i fred så att de kan få bearbeta sin förlust.

Jeff Beck blev 78 år.

helskärm Jeff Beck har rankats bland topp fem av de 100 bästa gitarristerna av musiktidningen Rolling Stone. Han har kallats ”gitarristernas gitarrist” och beskrivits som en av de mest inflytelserika gitarristerna någonsin inom rock.

Jeff Becks karriär

Jeff Beck gjorde sig ett namn som en av medlemmarna i blues- och rockbandet Yardbirds under 60-talet. Under Becks tid skapade bandet hits som ”Heart full of soul”, ”Still I'm sad”, ”Shapes of things” och ”Over under sideways down”.

När musiktidningen Rolling Stone rankade världens bästa gitarrister var Jeff Beck på plats nummer fem, strax efter Eric Clapton och Jimi Hendrix.

Spelade med Johnny Depp

I somras spelade Jeff Beck på Annexet i Stockholm tillsammans med skådespelaren Johnny Depp, 59. De turnerade runt om i Europa och turnén blev mycket uppmärksammad.

Anledningen var att det var Depps första spelningar efter att rättegången mot Amber Heard, 36, avslutats.

Aftonbladet rapporterade då om hur Johnny Depp och Jeff Beck åkte runt i Stockholms skärgård med båt. De två fångades på bilder tillsammans när de njöt av solen innan konserten.

check Texten uppdateras...