Caia-imperiet expanderar till USA och Storbritannien

Bianca Ingrosso: ”Så mycket större än mig”

Publicerad 2023-12-14

Bianca Ingrosso vill expandera sitt stora sminkimperium.

Nu planerar hon att ta Caia till USA och Storbritannien.

Det rapporterar affärstidningen Business insider.

Caia har redan etablerat sig i länder som Tyskland och Danmark där affärerna gått bra, rapporterar Business Insider.

Nu riktar företaget och grundaren Bianca Ingrosso, 28, blicken mot drömmarnas land.

Sminkjätten vill etablera sig på den amerikanska och brittiska marknaden – men konkurrensen är tuff. Vilket är något Ingrosso säger att hon är medveten om.

expand-left helskärm Bianca Ingrosso.

Förbereder marknadsföringsplan

Samtidigt betonar hon att Caia inte tar sina framgångar för givna. Nu tittar företaget på ett antal lösningar för att marknadsföra produkten.

Och då är underhållning en vikigt komponent.

– Vi nöjer oss inte riktigt med att ha väldigt bra produkter. Vi vill underhålla er. Varje gång man ser Caia i sitt sociala medier-flöde ska man vilja stanna upp och kolla. I början var det som en show som aldrig tog slut, säger Bianca Ingrosso till Business Insider.

expand-left helskärm Bianca Ingrosso.

Ingrosso inte med i alla kampanjer

I artikeln beskrivs influencern och entreprenören som del av den svenska motsvarigheten till ”Kardashian-familjen”.

Ingrosso säger att hon är säker på at Caia har potential att växa i USA och Storbritannien. Hon befinner sig just ny i New York City för ett pressevent.

– Caia är så mycket större än mig och jag är inte ens med i kampanjerna, eller inte alla kampanjer, säger hon.

Enligt Johanna Eriksson Hamrén, vd för Caia cosmetics, har bolaget passerat 50 miljoner dollar i intäkter under 2023.