Har mediemännen inte lärt sig något av Metoo?

Magnus Sundholm: Lemon, Carlson och Shell fick alla gå för att de är skitstövlar

Detta är en kommenterande text. Analys och ställningstaganden är skribentens.

HOLLYWOOD. Vänster, höger, chefer och mångmiljonärer.

De har inget lärt av Metoo.

På bara några dagar har tre amerikanska medieprofiler tvingats bort från sina piedestaler.

Det har varit märkligt att se. CNN-ankaret Don Lemon, Fox News-stjärnan Tucker Carlson och NBC-bossen Jeff Shell. Tre framgångsrika män. Välbärgade. Belönade av branschen. Till synes intelligenta. Samtidigt så ofattbart korkade.

Det hela känns som en uppvisning i dumhet. I ego. I tron att maktställningen gett dem någon sorts carte blanche.

Men ballongerna sprack till slut. Och när ballongerna spricker i USA finns det inga skyddsnät.

helskärm CNN:s programledarprofil Don Lemon

Lemon, den öppet homosexuella, liberala journalisten hade närmare 17 år bakom sig på CNN när han fick gå. Den ultrakonservativa provokatören Carlson hade det mest sedda programmet på Fox News när bilan föll. Och Shell hade från starten 2001 jobbat sig upp till storchef för NBC när äventyret tog slut.

Divalater, sexism och etiska felsteg ledde till Lemons fall.

När branschtidningen Variety i mars publicerade en exposé över hans beteende mot framför allt kvinnliga kollegor var det redan över. I dagarna har det framkommit att cheferna i åratal varit medvetna om ”problemet” och bara väntat på rätt tillfälle att göra slag i saken.

Det kom tydligen i måndags i förra veckan.

helskärm PFox News programledarprofil Tucker Carlson.

Samma dag ”bröt” Fox News med Carlson. Uppbrottet meddelades bara dagar efter att tv-kanalen gått med på att betala 787 miljoner dollar i förlikning. Det skedde efter att Fox News stämts för lögnaktig rapportering i samband med Donald Trumps valförlust. Mejl och textmeddelande mellan Carlson, hans producenter och ett företag i valbranschen uppgavs visa på medveten felrapportering. Hade stämningen gått till rättegång väntades dokumenten bli del av bevismaterialet. Som om det inte räckte stämdes Carlson av en före detta medarbetare, Abby Grossberg, för kvinnohat och antisemitism.

helskärm Jeff Shell, Hoda Kotb, Pearlena Igbokwe, Savannah Guthrie och Hannah Storm.

Shell, 57, som är gift och har barn, petade 2020 vice styrelseordförande Ron Myer för en utomäktenskaplig affär. Under samma period, i nästan tio år, hade han själv ett hemligt förhållande med CNBC-ankaret Hadley Gamble.

När hennes kontrakt som tv-ankare i Abu Dhabi inte förnyades anmälde hon Shell för sexuella trakasserier och sexuell diskriminering.

Efter en oberoende utredning fick Shell likt Lemon och Carlson gå på studs – utan fallskärm.

På nätet frodas konspirationsteorierna. Men vänster eller höger spelar ingen roll här. Lemon, Carlson och Shell fick alla gå för att de är skitstövlar.

helskärm Robbie Williams och Ayda Field.

Veckans ...

Bekännelse: Robbie Williams uppger att han och hustrun Ayda Field knappt har sex längre. Den 49-årige fyrabarnspappan skyller förändringen på avslutad testosteronbehandling och äktenskapets vardag. Men han uppger att parets relation inte lider av den uteblivna intimiteten.

Klagan: Metoo-vågen ledde till intimitets-koordinatorer under sexscener på filminspelningar. Långt ifrån alla gillar dem. Mia Hansen-Løve, som regisserat ”Bergman island” och ”One fine morning” vill slippa dem. Orsak: Hon anser att de står i vägen för den kreativa processen.

Bakslag: Försäljningsnedgången bara fortsätter efter att Bud light använt trans-influensern Dylan Mulvaney i marknadsföringen. Mulvaney har 10,8 miljoner följare på sociala medier och det var dem öltillverkaren hoppades kunna locka med satsningen. Men försäljningen i april i år jämfört med samma period förra året visar på ett försäljningstapp på 17 procent.

Prutning: Jim Carrey får inte lyxvillan i Brentwood i Los Angeles såld. För att locka köpare har han sänkt priset med 25 miljoner kronor. Nu kostar huset som lades ut till försäljning för drygt två månader sedan ”bara” 275 miljoner kronor. I priset ingår tennisbana, pool med vattenfall och en utomhusplattform för yoga och meditation.

Utveckling: Branschtidningen The Wrap varnar Hollywoods manusförfattare, klippare, kompositörer, marknadsförare, rolltillsättare, tecknare, skådespelare och alla andra som lever på nöjesindustrin för att deras dagar är räknade. En superintelligent app är under utveckling och den beräknas kunna sköta alla de uppräknade jobben.

Återkomst: Andra säsongen av Sex and the city-uppföljaren ”Just like that” är på gång. Trailern som släpptes i förra veckan visar att John Corbett är tillbaka som Aidan Shaw i Carrie Bradshaws liv. Premiär blir det på HBO Max i juni.