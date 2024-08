Per Gessle om nya Roxette-musikalen: ”Ibland får jag nästan nypa mig i armen”

”Joyride the Musical” har världspremiär på Malmö Opera hösten 2024

Uppdaterad 2023-12-21 | Publicerad 2023-11-23

MALMÖ. ”Joyride the Musical” – så heter den Roxette-musikal som har världspremiär på Malmö Opera hösten 2024.

– Vi har fått förfrågan flera gånger förr, men då har manus varit för dåligt. Den här gången kändes det rätt, säger Per Gessle, på plats när storsatsningen presenterades.

Att en musikal baserad på Roxettes låtar varit på gång, har inte varit någon hemlighet sedan något år tillbaka.

Men först nu avslöjas allting kring projektet: Vad musikalen heter, vad den handlar om, vilka som gör huvudrollerna.

expand-left helskärm Per Gessle på presskonferensen.

Bygger på succébok

Per Gessle berättar att förfrågningarna började runt 2014–2015, när Marie Fredriksson (1958–2019) fortfarande levde. Men då tyckte han historierna var för deppiga eller allmänt fel.

Nu utgår man från en bok av engelska succéförfattaren Jane Fallon som heter ”Got you back!”. Handlar om Stephanie (Jessica Marberger i musikalen) som lever med sin man Joe (Alexander Lycke) i London. Han jobbar på landsbygden som veterinär och där har han en älskarinna, Katie (Marsha Songcome). När kvinnorna får kännedom om varandra, slår de sig samman för att lära Joe en läxa.

expand-left helskärm Per Gessle.

”Känner att jag är i goda händer”

En historia om otrohet och ni beskriver det som en feelgood-historia, hur får ni ihop det?

– Det får du se…, säger Per Gessle lurigt.

Han är ingen jättevan musikalbesökare, även om han utomlands under senare år har sett Max Martin-musikalen ”& Juliet” och ”Beautiful”, om kompositören Carole Kings liv, som han tyckte var fantastisk.

– Men musikal är ett bra sätt att gå om man vill få ut sina låtar på ett nytt sätt. Senast gjorde jag en turné där jag spelade mina låtar akustiskt, det var en ny grej för mig. Nu prövar vi på att göra musikal.

– Ibland kan musikaler vara lite luddiga, sådär, men jag känner att jag är i goda händer.

expand-left helskärm

expand-left helskärm Alexander Lycke, Jessica Marberger, Marsha Songcome, dirigenten Joakim Hallin och Per Gessle. Foto: Johan Nilsson/TT / TT Nyhetsbyrån

Per Gessle har tyckt till om låtarna

För orkesterarrangemangen står Malmö Operas dirigent Joakim Hallin och Clarence Öfwerman och Christoffer Lundquist, de två sistnämnda jobbar Gessle regelbundet med.

Manus har skrivits av Klas Abrahamsson och för regin svarar Guy Unsworth, som har satt upp en rad stora musikaler runtom i världen.

expand-left helskärm Dirigenten Joakim Hallin.

Hur inblandad är du i själva musikalen?

– Jag har ju tyckt till om vilka låtar som ska vara med. Jag gjorde en div I-, div II- och div III-lista på tänkbara låtar. Och så lade jag till några personliga favoriter som kanske inte är så kända.

– Det finns ju många självklara låtar som ska vara med. De stora balladerna, sådana som kräver stora röster och gester. Sedan har jag ju gjort mer bubbelgumpop som ”The look”. Ibland får jag nästan nypa mig i armen, vilken enorm låtskatt det finns.

expand-left helskärm

expand-left helskärm Dirigenten Joakim Hallin, Marsha Songcome, Jessica Marberger, Per Gessle och Alexander Lycke. Foto: Johan Nilsson/TT / TT Nyhetsbyrån

Hoppas kunna exportera musikalen utomlands

Är du nervös?

– Nej, det är en utmaning som jag ser fram emot. Och skulle det inte bli bra, får jag skylla på alla andra… (skratt)

Dialogen är på svenska, men sångerna framförs på engelska. I bakhuvudet finns förstås tankar på att kunna exportera musikalen om den blir bra. Att ha engelsk dialog.

– Eller tysk, om den ska spelas i Tyskland, säger Per.

expand-left helskärm Roxette 1989.

Abba-musikalen ”Mamma Mia!” är förstås en förebild.

– Det är ju världens största i den här genren. Så skulle vi kunna nå bara en bråkdel av den framgången, så…

expand-left helskärm Jessica Marberger.

De spelar huvudrollerna i ”Joyride the Musical”

På plats fanns även musikalens tre stjärnor.

Stephanie spelas alltså av Jessica Marberger, som körat bakom många av de största svenska artisterna, medverkat i Melodifestivalen, gjort musikaler på bland annat Stockholms Stadsteater och senast har varit med i ”Mamma Mia! The party”.

– Roxette var soundtracket till min barmdom. Jag blir varm om hjärtat när jag tänker på den själ och kraft som fanns i Marie Fredrikssons röst, säger hon.

expand-left helskärm Alexander Lycke.

Joe spelas av Alexander Lycke, som gjort huvudroller i musikaler i Sverige, England, Tyskland och Finland. Säsongen 2022/2023 var han med i ”Funny girl” på Malmö Opera.

– Roxette är ju ens uppväxt, det gick inte att komma undan dem, säger han och skrattar.

expand-left helskärm Marsha Songcome.

Katie spelas av Marsha Songcome, med bred erfarenhet av musikaler bakom sig. Just nu gör hon huvudrollen i ”Moulin Rouge! The musical” på Chinateatern i Stockholm.

– Det ska bli häftigt att vara med i en musikal som har världspremiär, säger hon.

expand-left helskärm Ricky Gervais och Jane Fallon.

Ricky Gervais är ett fan

Jag frågar Per Gessle om han har träffat Jane Fallon och om han i så fall fick träffa hennes sambo, den världsberömde komikern Ricky Gervais. Ett möte som väl till och med skulle kunna få Per att bli lite starstruck.

– Jag har ätit frukost med Jane. Men Ricky var inte med. Däremot har jag sett något Youtube-klipp med honom där han pratar om sina guilty pleasures och ett av dem är att han älskar Roxette, särskilt ”It must have been love”. Så allt hänger väl ihop på något sätt…

”Joyride the Musical” har världspremiär på Malmö Opera den 6 september 2024.