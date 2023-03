Magdalena Graaf efter uppbrottet: ”Har fjärilar i magen”

Profilen sätter plus på livet just nu

Publicerad: Mindre än 1 tim sedan

I höstas gick hon ut med att hon hade blivit singel.

Nu har Magdalena Graaf börjat dejta igen – och hittat kärleken till sig själv.

– Kärlekslivet är bättre än någonsin, säger hon.

I höstas gick Magdalena Graaf, 47, ut med att hon och skådespelaren Louie Marti, 45, hade gjort slut, efter att ha varit förlovade i knappt ett år.

”Kärleken tog slut för ett par månader sedan. Vi umgås och hänger, men som kompisar”, skrev hon i blogginlägget.

Paret förlovade sig på ett kebabhak i oktober 2021.

helskärm Magdalena Graaf på Svenska hjältar 2022.

Efter uppbrottet: ”Nya jag 2.0”

Nu berättar Magdalena Graaf om livet efter uppbrottet.

– Jag tycker det är mysigt. Jag har kul, jag har fjärilar i magen, lite grann, säger hon.

Magdalena tycker att singeltillvaron delvis har varit tuff, men säger att den har fått henne att landa i sig själv.

– Det har varit fram och tillbaka, det har varit mycket separationer efter varandra. Men nu tycker jag att jag har landat i vad jag själv vill med mitt liv, och ställer lite krav, säger hon och fortsätter:

– Det är take it or leave it, nya jag 2.0. Jag har alltid gjort allt för att passa in, jag som är lite tokig. Nu har jag insett att det är helt okej att vara tokig.

helskärm Magdalena Graaf.

Magdalena Graaf sätter plus på livet

Kärlekslivet

– Det är bättre än någonsin. Jag har funnit en kärlek till mig själv på ett annat sätt än jag haft tidigare i livet. Jag älskar mig själv och alla runt omkring mig. Jag har börjat dejta igen.

Dejtar du någon speciell?

– Ja, jag vet inte riktigt ännu, men det känns bra och det är lite pirr i magen.

helskärm Magdalena Graaf och Loui Marti.

Karriären

– Jag tycker jag har legat stadigt de senaste 25 åren i mitt liv. Jag får fortfarande göra det jag trivs med och tycker är kul, det kommer alltid något nytt. Den här rädslan att man ska stå arbetslös, den har man känt tidigare, men nu känner jag att det är ingen idé att känna den för det dyker alltid upp något annat kul runt hörnet.

Vad har du på gång just nu?

– Vi ska släppa en serie, jag och Louie, som kommer i april på SVT. Det är skitkul, det är lite reality och ett utvecklingsprogram som vi har gjort tillsammans. Vi ska gå i äktenskapsterapi och djupdyka i den romska kulturen. Jag tycker att det känns jättekul, vi är fortfarande goda vänner så det funkar superbra.

helskärm Magdalena Graaf.

Boendet

– Jag bodde i ett jättefint stort radhus, 200 kvadrat. Sen flyttade stora pojken ut, så nu har jag har köpt en fantastisk lägenhet, och det känns jätteskönt. Jag har fått ner alla utgifter, barnen bor nära sina kompisar och kan gå till skolan – fasiken jag tror det blir en femma där.

Ekonomin

– Den kan få en trea nu, för jag kunde ha mycket mer pengar tycker jag. Det blir så när man flyttar och har många barn. Barnen ringer bara när de ska ha swish, så de tar inte något husrum men kostar pengar över mobilen istället.

Vad går det mest pengar till?

– Det är väl boende och leverne. I och med att jag är ensamstående så har ju jag alla kostnader själv, med alla mina barn. Swish och tonårs-foodora, skulle jag säga.

helskärm Magdalena Graaf.

Hälsan

– Jag försöker röra på mig ganska mycket. Jag är en periodare och har varit ganska dålig ett tag, men jag har börjat åka skidor igen. På vintern när vi har skidåkning är det en fyra. Gymmet suger ju, då ställer jag mig hellre på en löpmaskin och betar av det som ett fängelsestraff.

Framtidsplanerna

– I mitt liv kan vad som helst hända, så jag vågar inte säga det. Allt går upp och ner, så jag tar varje dag som den kommer. Men jag ser fram emot att det blir ljusare, det är härligt. Och så ser jag fram emot att hälsa på min son som spelar fotboll i Italien. Annars tycker jag att det är härligt – jag är frisk, andas luft i lungorna, så jag är glad.