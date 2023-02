Därför kom Emil in så sent i ”Love Island” – träffades av en raket i ansiktet

VARNING FÖR STARKA BILDER: Allvarliga olyckan orsakade förseningar

Publicerad: Mindre än 20 min sedan

Mer än halva ”Love Island”-säsongen har gått, och en ny deltagare kliver in i jakten på kärlek.

Men ankomsten blev försenad efter en allvarlig olycka på nyårsafton.

– Jag känner i mitt ansikte, då har jag blod överallt och tänder som sitter på fel ställe, säger Emil i ett klipp från TV4.

I dagens avsnitt av ”Love island Sverige” kliver deltagaren Emil Renmarker, 21, in i kärleksvillan.

Men att bara ha knappt tre veckor på att försöka hitta kärleken var inget som var planerat från början. Efter en allvarlig raketolycka blev nämligen Emil tvungen att vänta på att kunna delta i programmet.

– Det är synd för jag hade kunnat få mycket mer tid med deltagarna. Men jag var rädd att jag inte skulle kunna vara med överhuvudtaget, säger Emil i ett klipp från TV4.

helskärm Emil Renmarker.

Träffades av en raket i ansiktet

Det var nyårsafton och Emil och hans vänner var inte ensamma om att vilja skjuta av lite raketer på torget i Trelleborg, där de kommer ifrån.

– Jag och min polare skulle gå ut och sätta ut vårt tårta som vi hade köpt och då får jag en smäll i huvudet så jag åker i backen, jag fattar inte riktigt vad som hänt, säger Emil i ett klipp från TV4.

Han började springa därifrån men insåg snabbt att någonting var fel.

– Jag känner i mitt ansikte, då har jag blod överallt och tänder som sitter på fel ställe. Jag inser sen att jag blivit träffad av en raket i ansiktet.

helskärm Emil Renmarker efter att ha fått en raket i ansiktet.

”Tur i oturen”

I dag mår Emil ”toppen”. Läkeprocessen gick snabbare än förväntat och inga större permanenta skador har lämnats kvar.

helskärm Emil Renmarker.

– Jag hade tur i oturen, säger han.

Men han tycker det är tråkigt att han har begränsat med tid i huset.

”Love island Sverige” som sänds på TV4 Play spelas in under 49 dagar, och Emil kliver in dag 31.