Måns Zelmerlöw: "Allsången blir ett kärt återseende"

Född: 1986 i Lund.

Yrke: Artist, programledare

Genombrott: ”Idol” 2005.

Karriär (i urval): Vinnare av ”Let's dance” 2006, tredje plats i Melodifestivalen 2007 med låten ”Cara mia”, programledare för Lilla Melodifestivalen 2007, fjärde plats i Melodifestivalen 2009 med låten ”Hope and glory”, programledare för Melodifestivalen 2010, samma år som han gjorde rollen som Romeo i musikalen ”Romeo och Julia” i Stockholm, programledare för ”Allsång på Skansen” 2011, vinnare av Melodifestivalen 2015 med låten ”Heroes”, programledare för Eurovision Song Contest 2016, programledare för Melodifestivalen 2021, paneldeltagare i ”Masked singer Sverige” sedan 2021, medverkan i ”Så mycket bättre” 2022.

Aktuell: Uppträder i ”Allsång på Skansen” 11 juli 2023. Spelar in ep med Måns and The Agreement till hösten.