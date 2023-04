Jamie Foxx på sjukhus – drabbad av ”medicinsk komplikation”

Dottern: ”På väg mot återhämtning”

Publicerad: Mindre än 30 min sedan

Han var i full gång med att spela in en Netflix-film.

Men nu är stjärnan på sjukhus.

”Vi ville dela med oss ​​av att min far, Jamie Foxx, drabbades av en medicinsk komplikation igår”, skriver dottern Corinne på Instagram.

Skådespelaren Jamie Foxx, 55, är på sjukhus.

Enligt källor till TMZ ska han ha drabbats av medicinskt nödläge under tisdagsmorgonen och har varit på sjukhuset sedan dess.

Familjen säger att han drabbats av en ”medicinsk komplikation”, men hans äldsta dotter, Corinne Foxx, 29, skriver att han redan börjat återhämta sig.

helskärm Jamie Foxx.

Dotterns inlägg på Instagram

”Vi ville dela med oss ​​av att min far, Jamie Foxx, upplevde en medicinsk komplikation igår”, skriver hon på Instagram. ”Lyckligtvis är han, tack vare snabba åtgärder och stor omsorg, redan på väg mot återhämtning”.

Hon avslutar inlägget med att säga att Jamie är älskad och att de uppskattar fansens böner. Corinne ber även följarna att lämna familjen ifred.

Det är fortfarande oklart hur Jamie upptäckte sin ospecificerade sjukdom och hur länge han kommer stanna på sjukhuset.

helskärm Corinne Foxx och Jamie Foxx.

Ballade ur på Netflix-inspelningen

Han är just nu mitt uppe i inspelningen av Netflix-filmen ”Back in action”. Tidigare i mars uppgavs det att Jamie ballat ur under inspelningen, vilket ledde till att tre personer sparkades – och Cameron Diaz valde att sluta som skådespelare.

Huruvida han kommer kunna återgå till att jobba med filmen är ännu oklart.