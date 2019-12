Efter mötet: Ingen lösningen på konflikten mellan Com Hem och TV4

avNils Lolk

Publicerad: 20 december 2019 kl. 17:19

Uppdaterad: 20 december 2019 kl. 17:38

Konflikten mellan TV4 och Com Hem kunde har fått en lösning efter att parterna möttes under fredagen.

Nu erfar Dagens Industri dock att Com Hems kunder blir utan TV4 under julen.

”Det kommer med 99 procents sannolikhet bli en TV4-fri jul för Com Hems kunder” uppger en källa till tidningen.

TV4 och Com Hem möttes under fredagen i ett nytt försök att få till en lösning på konfliten om sändningsrättigheterna. Ett sista möte innan julafton kunde ha varit en räddning för tittarna, men i nuläget ser det ut att bli en TV4-fri jul för Com Hems kunder, erfar Dagens Industri.

”Det kommer med 99 procents sannolikhet bli en TV4-fri jul för Com Hems kunder. Osvuret är bäst, kanske kan det ske ett mirakel, men det ser väldigt, väldigt mörkt ut” uppger en källa för tidningen.

Program som hotas av TV4-släckningen är bland annat Bingolottos uppesittarkväll med programledaren Rickard Olsson.

Konfliktens andra vecka

Miljoner hushåll i landet kan i nuläget inte ta del av TV4:s utbud och konflikten mellan de två kanalerna har gått in på sin andra vecka.

I går kom nyheten om att Com Hem trappat upp konfliten och bojkottar journalister som kommer från TV4.

Ett drag Com Hem valt att ta till efter att TV4:s operativa chef Mathias Berg fått sitta i ”Nyhetsmorgon” och prata om deras ”julklapp” till Com Hem, utan att Com Hem själva bjudits in för att bemöta kritiken som riktades.



1 av 2 | Foto: Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN Com Hem och Tele 2.

TV4: ”Det är allvarligt”

TV4:s chef för nyheter och samhälle, Viveka Hansson, är kritisk till bojkotten.

– Bojkott av medier brukar vara en dålig idé, och är framförallt respektlöst mot tittarna snarare än oss. Jag tycker det är ett överilat och tråkigt förhandlingsutspel. Det är klokare att tacka ja till tv-tid och ge sin version, oavsett kanal. De förfogar ju över sin egen röst även hos oss, säger hon.

LÄS OCKSÅ Com Hem bojkottar TV4-journalister

LÄS OCKSÅ C More släcks ner för Com Hems kunder

LÄS OCKSÅ Raseri mot Com Hem efter TV4-släckningen