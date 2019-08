Oscarsgalan + FÖLJ

Här är svenska Oscarsbidraget 2019

avLinn Elmervik , Stefan Hedmark , Bea Blom

28 augusti 2019 09:09

”And then we danced” blir Sveriges Oscarsbidrag 2019.

Den har nu en chans att få tävla i kategorin ”Bästa utländska film” under galan som äger rum 9 februari 2020.

Levan Akins film ”And then we danced” har utsetts till Sveriges Oscarsbidrag, meddelade Svenska filminstitutet under en presskonferens i Malmö på morgonen.

– Den här är ju en väldigt liten film. Vi gjorde ju den med små resurser och hade aldrig en tanke på att vi skulle stå här i dag. Allting med den här filmen har varit en overklig resa, sa Levan Akin på presskonferensen.

Tre filmer var nominerade. ”Aniara”, ”Quick” och ”And then we danced” gjorde under onsdagsmorgonen upp om vilken som skulle få chansen att representera Sverige under den 92:a upplagan av Oscarsgalan. Filmen kan få tävla i kategorin bästa internationella långfilm.

Hyllades i Cannes

Den svensk-georgiska produktionen ”And then we danced” handlar om Merad som dansar i det georgiska danskompaniet och blir förälskad i en annan manlig dansare. Deras kärlek är tabu i det konservativa Georgien. Filmen hade premiär på filmfestivalen i Cannes i maj där den fick bra kritik. Sedan dess har filmen visats och prisats på festivaler i Odessa och Sarajevo. Även om mottagandet var blandat.

– En del lämnar visningarna. I Sarajevo satt jag vid ytterkanten och vinkade till dem som gick, sa en av huvudrollsinnehavarna, Bachi Valishvili, och skrattade på presskonferensen i Malmö.

– Men de som stannar gör det verkligen. Man känner sig ödmjuk.

”And then we danced” får svensk premiär den 13 september.

1 av 3 | Foto: Pressbild ”And then we danced”.

