Skräckfilmsikonen Sid Haig död – blev 80 år

Sörjs av Rob Zombie: ”En sorgens dag”

avCornelis Rikken

23 september 2019 17:49

Sid Haig, känd från skräckklassikern ”House of 1000 corpses”, har dött.

Det meddelar skådespelarens fru via hans sociala medier.

”Detta kom som en chock för oss alla”, skriver hon, rapporterar TMZ.

Sid Haigs fru gick på måndagen ut och bekräftade skräckfilmsikonens död.

”Han var min ängel, min man, min bästa vän och han kommer vara det för alltid. Han älskade sin familj, sina vänner och sina fans. Detta kom som en chock för oss alla. Vi som familj ber om att vår integritet och tid att sörja respekteras”, skriver hon på makens sociala medier.

Sid Haig ska ha somnat in i lördags, den 21 september.

Han hade strax innan sin död lagts in på intensiven efter att ha varit med om en olycka, rapporterar TMZ.

Sörjs av Rob Zombie

Exakt vad det rör sig om för olycka är dock än så länge oklart, men enligt en talesperson som sajten varit i kontakt med ska den ha skett i skådespelarens hem.

Skräckfilmsentusiaster världen över sörjer nu Sid Haigs bortgång.



1 av 2 | Foto: DAN KRAUSS/AP Sid Haig.

Även Rob Zombie, som var med regisserade ”House of 1000 corpses”, har gått ut och hyllat skådespelaren på sociala medier.

”En sorgens dag som denna gäller det att minnas de goda stunderna”, skriver han, tillsammans med en gammal bild på honom och skräckfilmsstjärnan.

Medverkade i en rad skräckfilmer

Förutom ”House of 1000 corpses” medverkade Sid Haig även i en rad andra skräckfilmer, bland annat ”Night of the Living Dead 3D”, ”The Lords of Salem” och ”Bone Tomahawk”.

Sid Haig blev 80 år gammal.

