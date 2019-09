Arne Weise + FÖLJ

Arne Weise död – 89 år gammal

Bekräftas av sonen Andreas Weise

avAndreas Ekström

25 september 2019 18:10

Den folkkära tv-programledaren Arne Weise är död.

Det skriver hans son, Andreas Weise, på Instagram.

"Idag på eftermiddagen sa vi farväl till vår älskade pappa när han lugnt och stilla somnade in i sin säng".

Arne Weise har dött, 89 år gammal. Sonen Andreas Weise kom med nyheten på Instagram, där han skrev att Arne somnade in tidigare under dagen.

”I dag på eftermiddagen sa vi farväl till vår älskade pappa när han lugnt och stilla somnade in i sin säng. Många har känt en samhörighet med vår pappa och ända in i det sista kände han värmen och kärleken han under åren fått av er - hans publik.

Vi ber er respektera vår tid av sorg och ge oss det utrymme som behövs under den kommande tiden”, skriver Andreas Weise.

Arne Weise föddes 1930 i Malmö. Han kom att bli en av Sveriges mest folkkära tv-profiler. Under tre decennier ledde var han julvärd för SVT:s sändningar på julafton. Under en kort period var han programledare för Sveriges radios program Svensk toppen. År 2002 gav han ut skivan ”Minnen, drömmar och lite till, med 13 sånger som han själv hade skrivit.

2013 mottog Arne Weise Hederspriset på Kristallengalan.





























1 av 13 | Foto: TT Arne Weise är död.

Sista intervjun med Weise

I juni berättade Arne Weise för Aftonbladet att han flyttat in på ett äldreboende i Stockholm på inrådan av familjen.

– Det var mer barnen som ville det, men det är av ren omtanke. De är väl rädda att jag ska trilla och göra mig illa. Men det var inte så att jag föll eller så, utan det var bäst så, sa han i sin sista intervju med Aftonbladet.

Nöjesbladet har varit i kontakt med Arne Weises exfru Agneta Malmberg och sonen Mikael Weise, som ber om att få sörja ifred.

