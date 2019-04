Stjärnornas stjärna + FÖLJ

Jakob Samuel fick lämna ”Stjärnornas stjärna”

avBenjamin Andrée

NÖJE 13 april 2019 21:31

Det stod mellan Jakob Samuel och Andreas Weise i slaget om vem som skulle få vara kvar i ”Stjärnornas stjärna”.

Andreas Weise gick segrande ur striden Jakob Samuel fick lämna tävlingen.

– Det är riktigt tråkigt att det är slut. Det hade varit askul att vara med på resterande resa, säger Jakob Samuel till Nöjesbladet.

I lördagsunderhållningen ”Stjärnornas stjärna” medverkar etablerade artister och tävlar i olika musikstilar.

Denna vecka stod den tekniskt utmanande genren opera på schemat.

Jakob Samuel, 50, valde att tolka ”Toreador song” ur operan ”Carmen” men det räckte inte hela vägen och efter att tittarna sagt sitt fick han lämna tävlingen.

– Det är riktigt tråkigt att det är slut. Det hade varit askul att vara med på resterande resa, men nu blev det inte så, säger Jakob Samuel.

Finns det något du hade kunnat gjort annorlunda?

– Nej, verkligen inte. Jag har kämpat som blådåre och jag har levt med det här programmet i sex veckor. Jag har pluggat text och har vaknat på natten och allt jag tänker på är vad jag ska göra i programmet.



1 av 2 | Foto: TV4 Jakob Samuel fick lämna ”Stjärnornas stjärna”

Vad har varit svårt i programmet?

– Utmaningen just denna vecka har ju varit att jag inte är en klassisk sångare. Det är ingen av oss. Vi har kämpat på så gott vi kunnat. Det har varit lite ”fake it til you make it” för oss alla tror jag.

Vad har dig och vad tar du med dig från ”Stjärnornas stjärna”?

– Mitt fokus under den här resan har varit att lära mig så mycket som möjligt. Så det jag tar med mig är att jag kan lära mig massor på väldigt kort tid.

– Jag sjöng ju hela den här låten på franska och i början av veckan tänkte jag: ”Hur fan ska det gå?”. Jag kan ju inte ett ord franska. Men jag tycker ändå det blev bra.

Jakob Samuel var tidigare en av frontfiguerna i hårdrocksbandet The Poodles men i slutet av förra året meddelade bandet att de efter tolv år lägger ner med omedelbar verkan.

Jakob Samuel har precis släppt en soloplatta och ger sig ut på turné i sommar.

