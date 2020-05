”Oops... I did it again” fyller 20 år

Jubileum för svenska världshiten

Publicerad: 25 maj 2020 kl. 10.19

Foto: Hermann J. Knippertz / TT NYHETSBYRÅN Britney Spears var 18 år och på toppen av sin karriär när ”Oops... I did it again” släpptes 2000.

I år är det 20 år sedan Britney Spears album ”Oops... I did it again” släpptes.

Bakom många av världshitsen står Max Martin och hans team.

– Det finns ingen annan som jag är så bekväm att jobba med i studion, säger Britney Spears till Rolling Stone.

I maj är det 20 år sedan Britney Spears andra album ”Oops... I did it again” släpptes. Den då 18 år gamla Britney Spears hade bara ett år tidigare haft sitt stora genombrott med debutskivan ”Baby one more time”. Med raketfart hade hon blivit en ny stjärna på pophimlen.

Det andra albumet som har ett mer r’n’b och funk-inspirerat sound är producerat av ett gäng svenska producenter. Och det största namnet kanske ändå är hitmakaren Max Martin som vid den tiden redan hade jobbat med artister som Ace of Base och Backstreet Boys, men som också var med och skrev Britney Spears genombrott ”Baby one more time”.

Stjärnproducenten på Kungsholmen

Det var i Cheironstudion på Kungsholmen i Stockholm, som stora delar av Britney Spears andra album spelades in, rättare sagt sju av de tolv spåren. Det var där som han tillsammans med producenten Rami Yacoub skrev första singeln på skivan, ”Oops... I did it again”.

Medan fansen stod utanför studion och skrek sjöng Britney Spears in sången på en vecka. Sedan satt Max Martin med sitt team och skapade hitlåt efter hitlåt. I en intervju med tidningen Los Angeles Times den 4 juni 2000, berättar han om skapandet i hitfabriken.

– Jag vill vara en del av varje not, av varenda ögonblick som pågår i studion. Ingenting ska glömmas bort, ingenting får missas. Jag är en perfektionist. Producenten är den som ska bestämma vad för slags musik som skapas, hur det ska låta – och varför, när och hur, sa han då till tidningen.

Foto: JOACHIM LUNDGREN Britney Spears i Stockholm 1999.

”Alla killar blir förälskade i henne”

27 mars 2000 släpptes ”Oops... I did it again” och låttiteln fick en ny innebörd. Britney Spears hade gjort det igen. Till låten släpptes även den oförglömliga musikvideon regisserad av Nigel Dick. I den föreställer hon en slags rymdvarelse på Mars iklädd en röd lackdress som senare kom att bli ett ikoniskt plagg. I en intervju med MTV avslöjar Nigel Dick att hela idén till musikvideon var hennes egen.

MTV befann sig på plats under musikvideoinspelningen och Britney Spears berättade om den nya hitlåten.

– Den handlar i stort sett om en tjej. Alla killar blir förälskade i henne, och hon kan bara inte rå för det. När jag träffar en kille som jag blir väldigt attraherad av får jag fjärilar i magen. Jag får hjärnsläpp, jag vet inte vad jag ska säga, sa hon då.

Vann två Billboard Music Award

Singeln ”Oops... I did it again” klättrade snabbt upp på en nionde placering på amerikanska Billboardlistan för att sedan toppa listor världen över. Fler Cheironproducerade singlar från albumet med Max Martin i spetsen följde. ”Lucky”, som även ”Idol”-jurymedlemmen Alexander Kronlund har varit med och skrivit, och ”Stronger” släpps som andra och tredje singel togs emot väl.

Foto: Jack Mikrut / TT NYHETSBYRÅN Max Martin i Cheironstudion våren 2000.

2000-talets största popdrottning

Succén fortsatte. Ett till album släpptes och hitsen avlöste varandra. Britney Spears var 2000-talets största popdrottning. Hon fortsatte att jobba med Max Martin-teamet och albumet ”Britney” med låtar som ”Overprotected” och ”I’m not a girl, not yet a woman” toppade åter igen listor.

I takt med framgången verkade hon också må allt sämre. Då hon ville prova ett nytt sound släppte hon albumen ”In the Zone” 2003 och ”Blackout”, 2007, utan Max Martin, och fick ett svalare bemötande av publiken. 2007 var även året som många kanske kommer att minnas som det år Britney Spears rakade av sig håret och blev omyndigförklarad.

”Hans melodier är otroliga”

Popartisten och stjärnproducenten hittade så småningom tillbaka till varandra. 2008 kom ”If you seek Amy” på albumet ”Circus” och nu var hitmakarna i farten igen.

I en intervju i Rolling Stone 2011 pratar Britney Spears om sitt samarbete med Max Martin.

– Han förstår precis vad jag menar när jag säger vad jag vill och inte vill musikaliskt. Hans melodier är otroliga och han kommer alltid på konstiga sound. Det finns ingen annan som jag är så bekväm att jobba med i studion, säger hon.

I Januari 2011 släpptes singeln ”Hold it against me” på albumet ”Femme fatale”. Den lägger sig som etta på Billboardlistan och Max Martin står med som producent på flera av albumets låtar, bland annat ”Till the world ends”.

Sedan dess har de inte samarbetat. Men en sak är säker; när de gör det, då blir det garanterat en hit.

Foto: AP / TT NYHETSBYRÅN Britney Spears på Billboard music awards 2016.

FAKTA Oops... I did it again 2000 - ”Oops... I did it again” släpps. Albumet säljer 20 000 000 exemplar världen över.



2000 - Britney Spears kammar hem två Billboard Music Award i kategorierna ”årets artist” och ”störts säljande kvinnliga artist under en vecka”.



2001 - Albumet nomineras till en Grammy Award i kategorin ”bästa popsång”, men vinner inte.



Rolig kuriosa är att i bryggan på låten finns en dialog som en hyllning till filmen ”Titanic”. De som hörs är inga mindre än Britney Spears och Max Martin.



I maj 2020 hade låten 240 miljoner strömningar i USA. På Spotify är den uppe i över 282 miljoner strömmingar och är den tredje mest spelade Britney Spears-låten på musiktjänsten.



