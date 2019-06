Khloé Kardashian + FÖLJ

OJ Simpson dementerar – inte far till Khloé Kardashian

Påstås ha haft en relation med Kris Jenner

avAlex Hartelius

NÖJE 17 juni 2019 17:41

I flera år har det spekulerats i att OJ Simpson är pappa till Khloé Kardashian.

På Twitter dementerar han nu själv ryktena.

– Alla dessa rykten är bara falska, dåliga och smaklösa, säger han.

Sportprofilen, skådespelaren och tidigare mordmisstänkte OJ Simpson, 71, har startat ett twitterkonto för att rentvå sitt namn. Enligt OJ så cirkulerar det flera felaktiga uppgifter om honom på internet och han vill nu dela med sig av sina egna åsikter och tankar om dessa.

I ett av inläggen dementerar han att han skulle vara far till Khloé Kardashian, 34. Enligt TMZ har ryktet cirkulerat i flera år och är baserat på att Khloé inte är lik sina syskon. Det har även spekulerats om att OJ och Kris Jenner haft en relation.

– Jag vill förtydliga... inte under några omständigheter har jag haft ett intresse av Kris, vare sig romantiskt eller sexuellt, och jag har aldrig fått känslan av att hon skulle vara intresserad av mig, säger han och fortsätter:

– Alla dessa rykten är bara falska, dåliga och smaklösa.



1 av 2 | Foto: John Gurzinski / TT NYHETSBYRÅN OJ Simpson.

OJ Simpson var nära vän till Kardashians pappa, advokaten Robert Kardashian, som dog 2003.

Robert Kardashian och Kris Jenner skilde sig 1991. Tillsammans har de barnen Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Rob Kardashian och Khloé Kardashian.

Khloé i otrohetsdrama

Khloé Kardashian har det senaste året varit rejält omskriven efter att hennes dåvarande pojkvän och NBA-spelaren Tristan Thompson varit otrogen med Jordyn Woods, bästa vän med Khloés syster Kylie Jenner.

I oktober 2017, bara dagar innan deras dotter True föddes, så fångades Tristan Thompson på film när han tafsade på två kvinnor på ett kafé.

– Tristan kanske älskar mig, vad det nu betyder, men han har ingen respekt för mig överhuvudtaget, sa Khloé i trailern för nya säsongen av ”Keeping up with the Kardashians” i mars.

