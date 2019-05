”Gudfadern”-skådisen Carmine Caridi död

Dog under onsdagen efter att ha legat i koma

avAlex Hartelius

NÖJE 29 maj 2019 17:51

Carmine Caridi gjorde sig känd som Carmine Rosato i andra filmen av ”Gudfadern”.

Han hade även roller i tv-serier som ”Starsky and Hutch”, ”Fame” och ”NYPD Blue”.

Caridi blev 85 år gammal.

Carmine Caridi dog under onsdagen på ett sjukhus i Los Angeles efter att ha legat i koma. Dödsfallet bekräftades av vännen, regissören och skådespelaren Chazz Palminteri till TMZ.

Enligt Palminteri ska Caridi aldrig ha återfått medvetandet efter att ha hamnat i koma.

Carmine Caridi meverkade i flera filmer och tv-serier, bland annat ”Starsky and Hutch”, ”Fame” och ”NYPD Blue”, men är kanske främst känd för rollen som Carmine Rosato i ”Gudfadern del två”.

Han medverkade även i den tredje och sista filmen i ”Gudfadern”-trilogin, fast då i rollen som Albert Volpe.



1 av 2 | Foto: Ron Galella / Ron Galella Collection Carmine Caridi.

2004 uteslöts Carmine Caridi från ”Academy of Motion Picture Arts and Sciences” efter att ha läckt filmvisningar. Tillsammans med Harvey Weinstein är han den enda personen att uteslutas från akademin och under Oscarsgalan 2018 skämtade Jimmy Kimmel med att jämföra Caridi med Weinstein, något som inte uppskattades helt och hållet av Caridi.

Till TMZ sa Caridi att han framställdes som ett pervo genom att nämnas tillsammans med Harvey Weinstein.

