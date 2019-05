Harry Potter + FÖLJ

JK Rowling släpper fyra nya böcker om Harry Potter

avAlex Hartelius

NÖJE 30 maj 2019 16:01

Magisk lycka för alla Harry Potter-fans.

Pottermore meddelar att JK Rowling snart släpper fyra nya böcker.

Den magiska världen med Harry Potter i förarsätet kommer med en uppföljning.

Det meddelar sajten Pottermore på sin hemsida.

Författaren bakom böckerna, JK Rowling, kommer den 27 juni släppa de två första böckerna ”Charms and Defence Against the Dark Arts och ”Potions and Herbology”.

Inom kort kommer även ”Harry Potter: A Journey Through Divination and Astronomy” och ”Harry Potter: A Journey Through Care of Magical Creatures”.

Böckerna kommer att släppas som e-böcker och utgår från lektionerna på Hogwarts. Enligt Pottermore kommer de nya böckerna ge läsaren en djupare inblick i den magiska Harry Potter-världen.

