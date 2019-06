Rebecca Gayheart + FÖLJ

Bryter tystnaden om dödsolyckan: ”Ville inte leva”

Skådespelaren Rebecca Gayheart körde ihjäl nioåring

avLinn Elmervik

NÖJE 3 juni 2019 11:52

Skådespelaren Rebecca Gayheart körde ihjäl en nioårig pojke vid ett övergångsställe.

18 år senare berättar hon för första gången om mörkret efter dödsolyckan.

– Jag ville inte leva, säger hon i podcasten ”The only one in the room”.

Nioårige Jorge Cruz Jr korsade ett övergångsställe i Los Angeles sommaren 2001 när Rebecca Gayheart, 47, kom körande i sin jeep.

När skådespelaren såg pojken var det för sent. Nioåringen fördes till sjukhus men dog av sina skador dagen därpå och Gayheart dömdes till skyddstillsyn, böter och samhällstjänst. Hon hjälpte också Jorge Cruz Jr:s familj med begravnings- och sjukvårdskostnader.

Nu bryter Rebecca Gayheart den 18 år långa tystnaden om bilolyckan.

I podcasten ”The only one in the room” berättar stjärnan, som slog igenom som Antonia i kultserien ”Beverly Hills”, att olyckan fick henne att tappa livslusten, skriver People.



1 av 2 | Foto: John Salangsang / TT NYHETSBYRÅN Rebecca Gayheart.

”Folk har varit snälla”

– Jag hanterade det inte bra. Jag ville inte leva efter olyckan. Jag kunde inte hantera det alls, så jag tillbringade ett år med att bara försöka döda mig själv genom att göra alla självdestruktiva saker en människa kan göra eftersom jag inte förstod något, säger hon.

Till People säger skådespelaren att det inte var ett enkelt beslut att dela med sig av känslorna kring olyckan, men att hon är glad över att hon gjorde det.

– Det är 18 år sedan, jag hade aldrig riktigt pratat med någon om det. Folk har varit snälla mot mig, vilket är fint, jag har känt mig väldigt älskad de senaste veckorna. Människor har hört av sig för att stötta mig så det har varit en positiv upplevelse.

