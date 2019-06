Hiphop + FÖLJ

Efter dementin: Geto boys-stjärnan har dött

avAlex Hartelius , Linn Elmervik

NÖJE 9 juni 2019 17:59

Bushwick Bill från hip hop-gruppen Geto Boys är död.

Stjärnan dog på söndagen efter att felaktiga uppgifter om hans bortgång spridits några timmar tidigare.

Han blev 52 år.

Geto boys-stjärnan död – blev 52 år gammal 00:23

Rapparen Richard Stephen Shaw, mest känd under artistnamnet Bushwick Bill, dog på söndagskvällen amerikansk tid i sviterna av cancer i bukspottskörteln, säger hans publicist till TMZ. Flera familjemedlemmar fanns vid hans sida.

Bushwick Bill rapporterades först ha dött tidigare på söndagen, men senare kom nya uppgifter från artistens publicist som hävdade att Bushwick fortfarande vårdades på sjukhus. Bills dotter sa samtidigt att hennes pappa kämpade för sitt liv.



1 av 2 | Foto: Scott Dudelson / Getty Images North America Bushwick Bill.

Geto Boys bildades av medlemmarna Bushwick Bill, Scarface och Willie D i Houston 1986. Gruppen ligger bakom låtar som ”Mind playing tricks on me”, ”Damn it feels good to be a gangsta” och ”G code”.

Enligt TMZ ska bandmedlemmen Scarface skrivit ett inlägg på Twitter i samband med det falska dödsbeskedet. Det inlägget togs sedan bort.

Bushwick Bill blev 52 år gammal.

LÄS OCKSÅ Rappare fick pris – och handbojor

LÄS OCKSÅ Britneys livvakt – en ”manny”

9 juni 2019 17:59