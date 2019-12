Ett fyrfaldigt leve för ett döende koncept

Frågan till TV4 om ”Så mycket bättre”: Vart är vi på väg?

7 december 2019 22:00

”Så mycket bättre” gick kanske inte ut med flaggan i topp.

Tack vare den fina Magnus Uggla-hyllningen slutade säsongen i alla fall på halv stång.

Men hur ska TV4 ta det här vidare?

Ebbot Lundberg var överlägset bäst.

De flesta av tolkningarna kommer även i år att tyna bort. Det verkade ju, på gott och ont, inte vara så noga längre.

Men hans cover på Magnus Ugglas ”På turné” blev den bärande väggen i det sista avsnittet. Sveriges andlige ledare av klassisk rock rev av den som en tapet från väggen.

När det gäller Ebbot är det alltid en gissningslek om vilka andra låtar och artister han snor från. Just nu lutar jag mot att ”På turné” också var en tribut till ”I need to know” med Tom Petty And The Heartbreakers.

Tar även med mig Little Jinders fina version av The Soundtrack Of Our Lives ”The passover”.

Missade ”Staffans matematik”

Resten var i princip ett födelsekalas för Uggla. Det fungerade eftersom den färska pensionären var så uppenbart obekväm med uppvaktningen. Petter bjöd så mycket på sig själv att han sjöng Ugglas ”Jag skiter”. Ja, sjöng. Den inre bromspedalen slutade uppenbarligen att fungera där i några minuter.

Att ingen av deltagarna tolkade något från Magnus Ugglas album ”Den döende dandyn” var dock en liten besvikelse. Det finns textrader i exempelvis ”Staffans matematik” som kunde ha blivit en, ehm, intressant snackis 2019.

Resten är en fråga i ”På spåret”: ”Vart är vi på väg?”

Upplägget med att gamla favoriter återvänder gör också att programmet saknar röd tråd och blir mer ofokuserat.

Finns säkert en massa nya namn som kan tänka sig att ställa upp, men de allra största och mest intressanta namnen kommer aldrig att synas här. I alla fall inte så länge de är just stora och intressanta.

Stämning som värmer

Däremot har ”Så mycket bättre” alltid haft en vänlig egenskap som står i skarp kontrast till resten av den här hjärtlösa branschen. Det blev ännu tydligare i år. Ingen tolkning slog deltagarnas avslappnade omtänksamhet och lovord.

Det är något speciellt med ett program där artister pratar om varandra med den här översvallande värmen och respekten. Jämfört med andra och mer cyniska tv-lekar blir ”Så mycket bättre” en välkommen filt.

Tvivlar starkt på att ”Så mycket bättre” inte fortsätter nästa år. Programmet må ha spelat ut sin roll men sådana saker betyder aldrig lika mycket som tittarsiffror.

Vem ska nu axla den viktiga rollen att, exempelvis, stå och laga ett cykeldäck eller dreja en kruka på bästa sändningstid? Magnus Uggla kan inte heller bli den sista stjärnan som tar på sig en gul regnrock och motvilligt står och längtar bort på en gotländsk åker.

Det är ett smutsigt jobb, men någon måste göra det.















1 av 6 | Foto: TV4 Magnus Carlsson (till höger).

FAKTA Låtbetygen +++

”Änglamark” (Magnus Carlson)

Evert Taube skrev den i protest mot utbyggnaden av Vindelälven. Visan är ännu sorgligare i dag eftersom miljön har betydligt värre problem än en älv. Passar Magnus Carlson lika bra som ”Unchained melody”. ++++

”The passover” (Little Jinder)

Låter som att den lilla sjöjungfrun sitter och drömmer under vattenytan efter att ha rökt en puka tillsammans med glada krabbor och en moloken brax. Och vad är det för fel på det? ++

”Goldwing” (Magnus Uggla)

Little Jinder som orkesterballad. Fungerar lite över förväntan eftersom Uggla än en gång återvänder till sina glamrötter. +++

”Världen är din” (Uggla Aid)

När Sven-Bertil taube inte kunde komma sjunger resten av deltagarna ”Världen är din” för Uggla. Melodin påminner om Håkan Hellström. Födelsedagskören låter annars som tv-programmets svar på Band Aid. ++++

”På turné” (Ebbot Lundberg)

Efteråt får vill man lyssna på ”I need to know” med Tom Petty And The Heartbreakers och ”Ring my bell” med Union Carbide Productions. Det har inte hänt ofta i programmets historia. +

”Jag skiter” (Petter)

Petter är inte rädd för livet i det här avsnittet. Behållningen med ”Jag skiter” är att ingen, absolut ingen, trodde att rapparen en dag skulle sjunga folkhemspunk i ”Så mycket bättre”. Dårskapen är befriande. Det negativa? Att lyssna på den. LÄS MER

avMarkus Larsson