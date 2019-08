ASAP Rocky misstänkt för misshandel i Stockholm + FÖLJ

Gåtan Harlem gäckar polisen i ASAP Rocky-utredningen

avKarl Enn Henricsson

NÖJE 1 augusti 2019 07:35

I utredningen om ASAP Rocky finns uppgifter om att “Harlem” ska ha slagit en flaska mot en person under bråket i Stockholm.

Men varken artisten eller någon i hans sällskap ville berätta för polisen vem som kallas för Harlem, eller om det är ett uttryck.

I en tidigare intervju berättar dock ASAP Rocky själv att han kallas för just Harlem.

”Harlem kom fram, han tog en tom flaska från gatan och slog sönder den”, skrev ASAP Rockys assistent i ett sms. “Mot personen”, skrev hon tre sekunder senare.

Det framgår av en sms-konversation som polisen säkrade i hennes mobiltelefon. Assistenten filmade delar av bråket med en mobilkamera.

ASAP Rocky och hans två vänner står åtalade för en misshandel på öppen gata i Stockholm. “Vid misshandeln har slag utdelats med tillhygge i from av en hel och/eller delar av en glasflaska”, står det i åtalet.

ASAP Rocky: Jag är från Harlem

Men under rättegångens första dag uppstod en het diskussion mellan advokaterna och åklagaren om vem som skulle ha använt flaskan. Advokaterna anser att någon flaska inte alls har använts som något tillhygge.



1 av 2 | Foto: PONTUS ORRE Stort intresse från åhörare när de två sista ackrediteringarna för åhörare delas ut av en ordningsvakt.

Här är nya filmerna som kan få ASAP Rocky fälld 01:21

Och under utredningen försökte polisen ta reda på vem som kallades för Harlem, eller om Harlem i det här sammanhanget var ett uttryck för ett beteende kopplat till hans uppväxtmiljö.

Polisen: Du har berättat att du är från New York, vart i New York är du ifrån?

ASAP Rocky: Över delen av Manhattan. Från Harlem.

Polisen: Är det någon i sällskapet som kallas för Harlem?

ASAP Rocky: Nej.

Polisen: Inte du heller?

ASAP Rocky: Nej.









































1 av 19 | Foto: Polisen Enligt textmeddelanden från polisens förundersökning var det den som benämns/kopplas till ”Harlem” som var den som slog flaskan.

“De kallar mig Harlem, men mitt namn är Rocky”.

Polisen konfronterade även världsartisten med assistentens sms.

Polisen: Vad menar NN när hon i samma konversation skriver: ”Harlem came out he grabbed a empty bottle on the street and smashed it on the person”?

ASAP Rocky: Jag vet inte vem Harlem är.

Vet du om det är någon annan som kallas för Harlem?

ASAP Rocky: Nej.

Polisen: Varför skriver hon och refererar till någon Harlem?

ASAP Rocky: Jag vet inte, ni får fråga henne. Hon säger massa saker som jag inte vet varför hon säger.

Under förhör med andra personer i utredningen säger ingen sig inte veta vem Harlem är.

Men i en tidigare intervju med artisten säger han “De kallar mig Harlem, men mitt namn är Rocky”.

Åklagare Daniel Suneson vill inte uttala sig om Harlem, och skriver i ett mejl till Aftonbladet att: “Jag vill inte kommentera de detaljerna i media under pågående förhandling”.

När rättegången fortsatte på torsdagsmorgonen kommenterade ASAP Rockys advokat Slobodan Jovicic intervjun.

– Som kontexten handlar om talar man om en anekdot från när Rakim Mayers satt på ungdomsanstalt, när han var 16-17 år gammal. Då, för 13-14 år sedan, träffar han en person och säger att där inne kallar de honom för Harlem för att han är från Harlem, men att Rocky är hans namn.

ASAP Rocky och hans två vänner nekar till brott och anser att de agerande i självförsvar.

Rättegången fortsätter under torsdagen.

Aftonbladet har sökt ASAP Rockys advokat.

