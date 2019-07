Musikrecensioner + FÖLJ

Fin årgång av Benny Anderssons orkester

Helen Sjöholm och Tommy Körberg i toppform

avJens Peterson

NÖJE 26 juli 2019 00:09

++++

Benny Anderssons orkester

Trädgårdsföreningen, Göteborg. Publik: 4 612 Längd: Fyra timmar

GÖTEBORG. Helen Sjöholm och Tommy Körberg är i sensationellt fin form. BAO har några överraskningar i sin unika mix på sommarens turné. Som ett par mer bortglömda ABBA-låtar.

Och när Helen Sjöholm gör ”Du är min man” som en hyllning åt Benny Andersson exploderar Trädgårdsföreningen både på och bredvid dansgolvet.













1 av 5 | Foto: ANDERS DEROS Benny Anderssons orkester live på Trädgårdsföreningen i Göteborg.

Orkestern gör också en oemotståndligt intensiv version av ”On and on and on”. Efter fyra timmars konsert lägger de in en extra växel med rösterna. Knäckande.

Finalen på första halvan är fantastisk när den vanebildande nya ”Om du var jag” går över i ”He is your brother” från ABBA:s första album och ”Lovers (live a little longer)” från discoåret 1979. Här finns fler sorters dans än alla färgerna i de kulörta lamporna kring dansbanan.

Det kanske är den tropiska hettan när det närmar sig midnatt i Göteborg som gör att man tänker på New Orleans. Men också den musikaliska mixen från BAO. Kvällen inleds med Calle Jakobssons tuba i ”Glasgow boogie” och sedan dansar timmarna fram med många skiftande hållplatser. Mycket är bekant från orkesterns tidigare turneer, men här finns också nya och nygamla inslag. Både covers och egna låtar.

Benny Andersson har alltid haft öppna öron och i hans musik kan man höra intryck från många håll. Ofta finns ett vemod med stråk av folkmusik. Som i den melankoliskt vackra ”Jag hör”, som inspirerat Björn Ulvaeus till en gripande text om döden. Tommy Körberg gör den väldigt gripande. Och fantastiska ”Saknadens rum” med Helen Sjöholm, ännu ett lyft den här kvällen.

Vi hamnar också i gränstrakterna till Mexico med de festliga trumpeterna i en tequilapigg version av ABBA:s ”Put on your white sombrero”.

Kalle Moraeus briljerar bland annat med Bach på banjo, sitt paradnummer ”O sole mio” samt hårdrockgitarrsolo.

Kvällen är i det närmaste perfekt. Några småmissar här och där, men det tydliggör att det här är en mycket levande föreställning och musikanter. 2019 är en mycket god årgång av BAO.

Det finns inget annnat som låter och blandar som Benny Anderssons orkester.

Missa det inte.

