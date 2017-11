Chris Kläfford tillbaka efter floppen: ”Du är magisk”

Han var ute efter revansch.

Och det fick Chris Kläfford verkligen i kvällens ”Idol”.

– Du är så magisk, säger Kishti Tomita efter hans framträdande.

Förra fredagsfinalen gick inget vidare för Chris Kläfford , 28. Årets publikfavorit brukar vanligtvis hyllas av juryn men hans tolkning av Frank Sinatras ”Fly me to the moon” uppskattades inte.

– Det här är så pinsamt. Hade jag varit din manager hade jag förbjudit det här framträdandet från att sändas på tv. Jag är upprörd, sa Nikki Amini då.

Även Anders Bagge var kritisk och kallade framträdandet för sävligt.

Nöjd över låtvalet

Det var alltså upplagt för revansch för 28-åringen inför kvällens fredagsfinal, som gick under temat ”Mamma & pappa väljet låt”. Chris föräldrar hade valt låten ”Resolution” av singer-songwritern Matt Corby.

– Jag är så jävla glad att jag fick den här låten. Jag älskar soundet. Det känns som en riktigt bra ”save” från förra veckan. Jag behöver det, sa Chris i klippet innan han började sjunga.

”Kan du sänka det här, Nikki?”

Och en revansch blev det sannerligen.

Juryn enades om att framträdandet höll hög kvalitet. Chris Kläfford-kvalitet.

– Där är du ju i ditt rätta element. Du måste känna som ett Kolmårdenlejon som äntligen forslats till Tanzanias savanner där man hör hemma, du är där du ska vara. Det här är underbart. Kan du sänka det här, Nikki?, sa Alexander Kronlund.

– Nej det finns ingen anledning att sänka något som är bra. Ikväll var det Chris Kläfford på scen och då blir det väldigt väldigt bra, svarade Nikki Amini.

”Den här låten är inte lika bra som du”

Även Kishti Tomita hyllade framträdandet.

– Falsetten och crescendot med din röst och kören, du är så magisk ikväll. Är det nån här som kommer ihåg refrängen? Nej, det enda man kommer ihåg är du, den här låten är inte lika bra som du.

Chris Kläfford var även han nöjd.

– Jag är jättenöjd. Jag är så glad, säger han efter att han hört juryns utlåtanden.

