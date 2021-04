Morrissey rasar mot ”The Simpsons” efter parodin

Publicerad: 20 april 2021 kl. 00.51

Foto: Owen Sweeney / AP TT NYHETSBYRÅN

Ett syrlig parodi i ”The Simpsons” fick Morrissey att gå i taket.

På Facebook kallar hans manager avsnittet för ”elakt” och ”rasistiskt”.

– Överraskande vilken vändning till det sämsta serien har tagit, skriver han.

I söndags sändes ”The Simpsons”-avsnittet ”Panic on the streets of Springfield” i USA. I serien blir Morrissey, 61, satiriserad när Lisa Simpsons blir besatt i ett fiktivt band vid namn Snuffs och sedan vän med frontfiguren Quilloughby.

Karaktären är en deprimerad brittisk sångare från 80-talet som har samma frisyr som Morrissey och är likt honom vegan. Avsnittet innehåller flera hintar till stjärnan, som Oscar Wilde-posters och parodiska låttitlar som ”How late is then” och ”Hamburger homicide”.

*Varning för spoilers*, i avsnittet visar det sig att Quilloughby bara tillhör Lisas fantasi. Hennes dröm splittras när han förvandlas till en grå, köttätande man med främlingsfientliga åsikter.

Bara några timmar efter att programmet sänts kommenterade Morrisseys manager, Peter Katsis, avsnittet på sångarens Facebook-sida.

Foto: Fox/Matt Groening Quilloughby i ”The Simpsons”.

Fått kritik för uttalanden

”Överraskande vilken vändning till det sämsta ”The Simpsons” har tagit de senaste åren”, skriver han och fortsätter:

“Att skämta om saker är en sak ... men när en show går så långt med att använda hatfulla metoder, som att de visar Morrissey-karaktären med stor hängande mage, så undrar man vem den elaka, rasistiska gruppen egentligen är här.”

Morrissey har under åren får hård kritik för sina rasistiska kommentarer, där han bland annat kallat kineser för ”en underart”, på grund av djurhållningen i landet. Han har också kallat halalkött för ”elakt” och sagt att Londons borgmästare Sadiq Khan, 50, inte kan ”tala ordentligt”, enligt The Guardian.

Morrissey har dock nekat till att han skulle ha rasistiska åsikter. Författaren bakom ”The Simpson”-avsnittet, Tim Long, sade i en intervju med Variety förra veckan att karaktären inte enbart är grundat på artisten, men att den definitivt är ”Morrissey-aktig”.

Han förklarade dock att den också är lite inspirerad av Ian Curtis från Joy Division, ”och en mängd andra personer”.

