Regissören sågar Tekashi 6ix9ine: "Utan talang och moral"

Hårda orden inför dokumentärserien om rapparen

Av: Jonas Månsson

Publicerad: 19 februari 2021 kl. 07.03

Foto: PETER WIXTRÖM En dokumentärserie om rapparen Tekashi 6ix9ine lanseras på söndag.

Ett storbråk har brutit ut inför premiären av en dokumentärserie om skandalrapparen Tekashi 6ix9ine.

Nu sågas han rejält av regissören Karam Gill inför premiären.

– En hemsk person, säger han till amerikanska Page six.

Den skandalomsusade rapparen Daniel Hernandez, 24, känd under artistnamnet Tekashi 6ix9ine, är aktuell med den tredelad dokumentärserie om sitt liv. Den 21 februari är det premiär för ”Supervillian: The Making of Tekashi 6ix9ine” som sänds på Showtime.

Men redan innan första avsnittet haft premiär har en konflikt blossat upp mellan regissören och huvudpersonen. Seriens regissör, Karam Gill, går nämligen till hårt angrepp mot artisten och sågar honom i en intervju med Page six.

Han tycker att rapparen saknar både moral och talang, men lägger dock till att han en mästare på sociala medier.

– Jag tror att tittarna kommer att bli chockade över att se hur hyperberäknade han är. Tekashi gjorde aldrig något online av misstag. Varje klick, ord och handling gjordes med omsorg för att utlösa en reaktion, säger han.

Tvekade om uppdraget

Dokumentärserien är gjord utan Daniel Hernandez inblandning. Han medverkar inte i serien och han intervjuades inte under arbetet med den. De båda har aldrig träffats och Gill var först skeptisk till att ta sig an uppdraget.

– I ett vidare perspektiv insåg jag att det är en extremt viktig historia som belyser var vi är som kultur. Vi lever i en tid av konstruerat kändisskap, där människor kan skapa fiktiva personligheter online och bli berömda utan talang eller moral. Tekashis berättelse är exakt det: han är någon som insåg kraften i att ha din egen plattform, säger han.

Rapparens advokat, Lance Lazzaro, slår tillbaka mot kritiken.

– Det är så långt ifrån sanningen man kan komma. Dannys talang talar för sig själv, och Danny är en bra människa, säger han.

Han tycker även att det är märkliga uttalanden om någon som regissören aldrig träffat.

– Det är intressant och nästan otroligt hur han placerade honom i ett fack utan att någonsin ha träffat honom.

Tekashi 6ix9ine släpptes förra våren från en fängelsedom för utpressning, vapenbrott och narkotikaförsäljning.

